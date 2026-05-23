Adio pastile pentru dureri de cap? Două băuturi naturale care te scapă de migrene

De cele mai multe ori, primul impuls este să luăm o pastilă, însă specialiștii spun că există și soluții naturale care pot ajuta la ameliorarea simptomelor.

Două băuturi simple, consumate zilnic de milioane de oameni, sunt considerate aliați importanți împotriva durerilor de cap: cafeaua și ceaiul verde.

Cafeaua poate reduce durerile de cap

Pentru multe persoane, cafeaua nu este doar un ritual de dimineață, ci și o metodă rapidă de a combate durerile de cap cauzate de tensiune sau oboseală.

Principalul ingredient activ din cafea este cofeina, care contribuie la îngustarea temporară a vaselor de sânge din creier. Acest proces poate reduce presiunea care provoacă durerile de cap.

Mai mult, numeroase medicamente împotriva migrenelor conțin cofeină tocmai pentru că aceasta poate amplifica efectul calmant al altor substanțe.

Specialiștii atrag însă atenția asupra echilibrului:

una sau două cești pe zi sunt suficiente;

excesul de cafea poate provoca anxietate, insomnie sau chiar dureri de cap mai intense.

Ritualul cafelei poate reduce stresul

Pe lângă efectul fizic, cafeaua poate avea și un impact psihologic pozitiv.

Aroma, momentul de liniște și pauza oferită de ritualul preparării cafelei pot reduce nivelul de stres, unul dintre cei mai importanți factori care declanșează durerile de cap.

Astfel, efectul benefic nu vine doar din cofeină, ci și din senzația de relaxare și confort.

Ceaiul verde calmează mintea și organismul

Ceaiul verde este considerat de mulți specialiști o alternativă mai blândă și mai echilibrată pentru combaterea durerilor de cap.

Acesta conține:

cofeină în cantități moderate;

L-teanină, un aminoacid cunoscut pentru efectele sale relaxante.

Combinația dintre cele două ajută la reducerea tensiunii și induce o stare de calm fără somnolență.

Antioxidanții din ceaiul verde pot ajuta pe termen lung

Ceaiul verde este bogat în antioxidanți, compuși care reduc stresul oxidativ din organism. Potrivit cercetătorilor, acest tip de stres poate contribui la apariția durerilor cronice și a migrenelor.

Consumat regulat, ceaiul verde poate:

îmbunătăți circulația sanguină;

susține sănătatea creierului;

reduce frecvența durerilor de cap.

Când trebuie să mergi la medic

Chiar dacă aceste băuturi pot ajuta în cazul durerilor de cap ușoare sau moderate, specialiștii recomandă consult medical dacă:

durerile devin foarte frecvente;

apar brusc și intens;

sunt însoțite de amețeli, probleme de vedere sau greață severă;

nu cedează în timp.

În multe situații, durerile de cap pot ascunde alte probleme de sănătate care necesită investigații suplimentare.