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Cum scapi cel mai ușor de acnee

13 Iul 2026   •   10:12
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Cum scapi cel mai ușor de acnee
Persoanele care au ten acneic trebuie să îşi cureţe tenul dimineața și seara

Acneea ne poate da bătăi de cap nu numai la vârsta adolescenţei, ci şi la maturitate. Iată ce măsuri poţi lua dacă ai tenul acneic:

Curăţare aten

Persoanele care au ten acneic trebuie să îşi cureţe tenul dimineața și seara, cu grijă. Este bun un gel de curățare sau un demachiant special pentru tenul cu probleme. Aceste produse trebuie să  îndepărteze excesul de grăsimi de la suprafața pielii, care agravează acneea.

Demachierea, importantă

În pusee, este ideal să renunţi la machiaj. Produsele de machiaj, sub acțiunea căldurii, pot irita și înroși mai rău decât de obicei tenul acneic. Aplică doar o cremă cu protecție solară atunci când ieși din casă. În cazul în care alegi să aplici fond de ten, alege unul pentru ten acneic.

Seara, ai grijă să te demachiezi foarte bine. În urma unor studii s-a demonstrat că formele ușoare și medii de acne s-au ameliorat cu 40% la persoanele care s-au demachiat corect.

Albuşul de ou, efect calmant

O mască din albuș are efect calmant și reduce roșeața. Spală-te pe față cu apă și cu săpun, apoi aplică masca din albuș. Ca să o obții,  bați un pic albușul, după care aplici pe față, cu o dischetă demachiantă. Lași  un sfert de oră, după care te clătești cu apă călduţă.

Atenție și la alimentație

Ai grjă să bei 2 litri de apă zilnic, căci favorizează eliminarea toxinelor din organism. Totodată, consumă alimente bogate în vitamina A, care reglează producerea de sebum și are efect antioxidant.

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Subiecte în articol: acnee ten ten curat piele
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