Leacuri pentru mahmureală, după Revelion și Sfântul Vasile

Înainte ca suplimentele moderne să devină populare, românii se bazau pe leacuri simple, naturale, transmise din generație în generație.

Iată câteva dintre cele mai cunoscute și eficiente tratamente tradiționale românești împotriva mahmurelii, ideale pentru zilele de după sărbători.

Zeama de varză murată – „medicamentul” clasic

Unul dintre cele mai populare remedii este zeama de varză murată. Bogată în electroliți, săruri minerale și bacterii benefice, aceasta ajută la rehidratarea organismului și la refacerea florei intestinale afectate de alcool.

Se recomandă un pahar mic, băut lent, dimineața.

Borșul acru sau ciorba de potroace

În multe zone din țară, mahmureala se „tratează” cu borș acru sau ciorbă de potroace, nelipsită după nopțile de petrecere. Acrișoară și caldă, aceasta stimulează digestia, reduce greața și reface nivelul de minerale din organism.

Varianta tradițională conține zeamă de varză, usturoi, ardei iute și, uneori, carne de pui.

Mierea de albine – energie rapidă

Mierea este un aliat de nădejde datorită conținutului de fructoză, care ajută ficatul să metabolizeze alcoolul mai rapid. De asemenea, oferă energie și combate starea de slăbiciune.

O lingură de miere simplă sau dizolvată în ceai cald este suficientă.

Ceaiurile din plante, calmante pentru stomac și cap

Românii foloseau des ceaiurile de mentă, mușețel sau sunătoare pentru a calma stomacul și pentru a reduce durerile de cap. Ceaiul de ghimbir, deși mai puțin tradițional, este extrem de eficient împotriva greței.

Se beau neîndulcite sau cu puțină miere.

Usturoiul și ceapa – detoxifiere naturală

Usturoiul crud și ceapa conțin compuși sulfurați care ajută ficatul să elimine toxinele. În trecut, se consuma o felie de pâine cu usturoi sau ceapă, uneori cu puțină slănină, pentru „a pune sângele în mișcare”.

Apă multă și odihnă

Bătrânii spuneau simplu: „Apa spală răul”. Alcoolul deshidratează puternic organismul, iar hidratarea este esențială. Apa, eventual cu puțină lămâie, ajută la refacerea echilibrului intern.

La fel de importantă este și odihna, chiar dacă tentația este de a „te pune pe picioare” rapid.

Mic dejun consistent, dar ușor

Un mic dejun tradițional, cu ouă, brânză, pâine și legume, ajută organismul să-și recapete energia. Ouăle sunt bogate în cisteină, un aminoacid care sprijină detoxifierea ficatului.

Tradiția spune simplu: echilibru și măsură

Remediile tradiționale românești nu promit minuni peste noapte, dar ajută organismul să se refacă natural, fără chimicale. După sărbători, ascultarea corpului, hidratarea și mâncarea simplă sunt cele mai bune soluții.

Iar pentru viitor, cum spune vorba din bătrâni: „Mai bine previi, decât să dregi”