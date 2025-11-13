Trucuri naturale pentru a scăpa de pungile de sub ochi: soluții simple care chiar funcționează

Cum poți trata pungile de sub ochi în mod natural

Pungile de sub ochi pot da un aspect obosit feței și sunt una dintre cele mai frecvente preocupări estetice, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, potrivit Medicool. Deși uneori pot fi moștenite genetic, ele apar adesea din cauza oboselii, retenției de lichide, expunerii la soare sau a unor probleme de pigmentare. Din fericire, există numeroase metode naturale care pot ajuta la estomparea lor, fără a apela la tratamente invazive.

Cauzele principale

Pungile de sub ochi pot apărea ca urmare a:

moștenirii genetice ,

alergiilor și eczemelor ,

expunerii la soare ,

obosealii cronice sau

În funcție de cauză, tratamentele pot varia. Însă cele mai multe soluții naturale pot îmbunătăți considerabil aspectul pielii din jurul ochilor.

1. Folosește comprese reci

Una dintre cele mai rapide metode pentru a reduce umflăturile este aplicarea compreselor reci. „Aplicarea unui material rece în zona afectată poate ajuta vasele de sânge să se îngusteze rapid, ceea ce-ți poate oferi o ameliorare temporară”, potrivit Healthline. Poți folosi linguri reci, dischete demachiante umezite sau chiar felii de castravete.

2. Aplică pliculețe de ceai

Dacă ai pungi și cearcăne, pliculețele de ceai cu cofeină pot face minuni. „Cofeina din ceai conține antioxidanți puternici și poate crește fluxul de sânge din piele.” În plus, acestea pot proteja pielea împotriva razelor UV, pot încetini procesul de îmbătrânire și au efect antiinflamator.

3. Dormi cu capul ușor ridicat

Una dintre cele mai simple metode pentru a preveni acumularea de lichide sub ochi este să dormi cu capul ridicat. „Când îți ții capul ridicat previi acumularea de fluide în pleoapele inferioare.” Dacă poziția nu este confortabilă, poți ridica ușor partea superioară a patului cu câțiva centimetri.

4. Hidratează-te constant

Deshidratarea este o cauză frecventă a pungilor de sub ochi. Apa este cel mai bun aliat al pielii. În funcție de vârstă, nivel de activitate și climă, aportul zilnic de apă trebuie ajustat. Reține că „apa este singura variantă care nu conține calorii”, deci o poți consuma fără griji.

5. Consumă alimente bogate în fier

Lipsa fierului poate duce la cearcăne și piele palidă. Anemia cu deficit de fier afectează oxigenarea țesuturilor, ceea ce contribuie la aspectul tern al feței. Pentru a corecta acest dezechilibru, consumă curmale, stafide, smochine, fasole verde, broccoli, varză de Bruxelles și verdeață proaspătă.

6. Poartă zilnic cremă cu protecție solară

Soarele este unul dintre principalii inamici ai pielii. „Protejarea pielii împotriva razelor solare poate ajuta în cazul unei serii de probleme dermatologice, cum ar fi: decolorare, îmbătrânire prematură sau cancer de piele.” Aplică zilnic o cremă cu SPF, inclusiv în jurul ochilor.

7. Curăță-ți fața înainte de culcare

O rutină de îngrijire corectă începe cu o piele curată. „Dacă adormi cu mascara sau alte produse de machiaj aplicate în zona ochilor se poate întâmpla să experimentezi o reacție alergică, o iritație sau o posibilă infecție.” Curăță tenul temeinic seara, pentru a preveni acumularea radicalilor liberi și a reduce inflamația.

8. Redu expunerea la soare

Potrivit North Raleigh Plastic Surgery, „razelor ultraviolete de tip A și B pot avea efecte dăunătoare asupra tenului tău când te expui timp îndelungat”. Evită orele de vârf și poartă ochelari de soare pentru protecție suplimentară.

9. Limitează consumul de sare

Excesul de sodiu favorizează retenția de lichide și apariția pungilor. Renunță la alimentele procesate și alege o dietă bazată pe produse proaspete.

10. Odihnește-te suficient

Somnul de calitate este un pas esențial pentru un ten luminos. „Adulții ar trebui să doarmă între 7 și 8 ore pe noapte.” Evită ecranele cu o oră înainte de culcare și renunță la cofeină sau alcool seara.

11. Mizează pe alimente bogate în colagen

Odată cu vârsta, producția naturală de colagen scade. Pentru a menține elasticitatea pielii, consumă alimente cu vitamina C și aminoacizi: căpșuni, portocale, ardei roșii, broccoli, varză kale și varză de Bruxelles. Acestea stimulează formarea de acid hialuronic, oferind pielii un aspect tânăr și luminos.