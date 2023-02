Remedii naturale pentru hipertensiunea arterială. Sfaturi simple pentru sănătatea ta

Pentru că tensiunea arterială mărită crește riscul de atac de cord și accident vascular cerebral (dar provoacă și boli de rinichi, pierderea vederii și demență.

Circa 33% dintre adulții din Marea Britanie suferă de această afecțiune, având tensiunea de peste 140/90. Cifra superioară reprezintă viteza sângelui când inima se contractă iar c ea inferioară reprezintă presiunea din vasele de sânge între contracții. Aceste cifre cresc din tot felul de motive, dar pe lângă fumat și excesul de greutate, un risc major îl reprezintă vârsta, deoarece arterele își pierd elasticitatea și trebuie să exercite mai multă forță pentru a împinge sângele, scrie dailymail.

Riscul cel mai mare este la persoanele cu vârste între 35-54 de ani, mai ales femeile. Deci toți trebuie să luăm în serios tensiunea arterială și vestea bună este că, în majoritatea cazurilor, schimbările stilului de viață pot fi la fel de eficiente ca și medicamentele pentru a o scădea.

Iată câteva sfaturi simple:

Mănâncă banane

Știm cu toții că sarea crește tensiunea arterială, asta pentru că determină rinichii să rețină lichid, ceea ce crește volumul de sânge în vase.

Dar consumul mai multor alimente bogate în potasiu poate contracara acest lucru prin mărirea cantității de sodiu (componenta principală a sării) pe care corpul o excretă în urină. Potasiul are, de asemenea, un efect relaxant asupra vaselor de sânge.

Așadar, urmărește să mănânci alimente bogate în potasiu în fiecare zi. Sursele bune de potasiu sunt bananele, avocado, lactatele fermentate, cartofii, tonul (dar nu conservat în saramură) și leguminoasele.

Reducerea consumului de sare (sub 6 grame/zi, în jur de o linguriță) poate reduce tensiunea arterială. Reține că circa 70% din consumul de sare provine din alimente procesate, așa că verifică etichetele: un aliment bogat în sare este unul cu mai mult de 1,5 grame de sare/100 grame de produs.

Sfat: Încearcă să folosești ierburi și condimente pentru a aroma alimentele.

. . . Și, mai mult iaurt

S-a demonstrat că iaurtul blochează acțiunea enzimei de conversie a angiotensinei, care îngustează vasele de sânge, crescând tensiunea arterială.

Un studiu din Journal of Hypertension din 2018 a constatat că persoanele care au mâncat iaurt de mai mult de cinci ori pe săptămână aveau un risc cu 19% mai mic de hipertensiune decât cei care nu au consumat.

Sfat: Alege iaurt viu, simplu, la micul dejun sau adaugă-l în supe/ciorbe.

Ridică-te de pe scaun

Exercițiile regulate fac inima mai puternică, astfel încât poate pompa mai mult sânge cu mai puțin efort, reducând astfel presiunea asupra pereților vaselor de sânge.

Dar este, de asemenea, important să vă mișcați pe tot parcursul zilei. Un studiu efectuat pe adulți cu vârste peste 67 de ani a arătat că până la 30 de minute de mers pe jos moderat în fiecare zi, plus o plimbare de trei minute la fiecare jumătate de oră, reduc tensiunea arterială.

Evită alcoolul

Chiar și cei care beau moderat sunt expuși unui risc mai mare decât cei care nu beau niciodată, conform unui studiu din 2019 din Journal of the American College of Cardiology.

Alcoolul perturbă sistemul care controlează tensiunea arterială, încurajând rinichii să pompeze mai mult din enzima renină, care îngustează vasele de sânge.

Sfat: Dacă nu poți renunța definitiv la alcool, adaugă apă peste vin alb.

Mănâncă 30 de plante/săptămână

Persoanele cu hipertensiune arterială tind să aibă bacterii intestinale mai puțin diverse, arată cercetările.

Un studiu din jurnalul Microbiome din 2017 a constatat că, atunci când o probă de scaun care conține bacterii intestinale de la un om cu hipertensiune arterială a fost introdusă la șoareci, aceștia au dezvoltat hipertensiune arterială.

De ce? Se pare că este vorba de inflamație. Necontrolată, inflamația irită vasele de sânge care pot crește tensiunea arterială.

Dacă ai o colonie sănătoasă de microbi intestinali, aceștia vor produce substanțe chimice, cum ar fi butirat, care atenuează inflamația.

Sfat: Mănâncă o gamă cât mai largă de alimente pe bază de plante - urmărește 30 de tipuri diferite/săptămână. Asta înseamnă cereale integrale, legume, leguminoase, fructe, nuci și semințe. Chiar și ierburile și mirodeniile contează.

Ciocolata

Cacao conține antioxidanți numiți flavonoide, care facilitează formarea de oxid nitric de către organism. Acest lucru ajută la dilatarea vaselor de sânge și poate avea un efect protector asupra pereților vaselor de sânge.

Sfat: Dacă 85% ciocolată neagră este prea amară, începe cu 70%și crește procentul timp de o lună. Ciocolata neagră este, de asemenea, o sursă de cofeină, așa că este cel mai bine să fie consumată înainte de ora 15:00.