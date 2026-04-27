Testele genetice, între validare științifică și șarlatanism

„În ultimii ani, sute sau chiar mii de teste genetice au fost puse pe piaţă, ele fiind autoadministrate de beneficiari. Astăzi se găsesc cu uşurinţă, la un cost redus şi în mediul online, teste genetice care promit orice: să prezică boli sau performanţe sexuale ori fizice, să ne indice alimente pe care ar trebui să le introducem în dieta noastră sau pe care ar trebui să le evităm, şi chiar care ne-ar putea ajuta să ne găsim sufletul-pereche! Departe de mine intenţia de a polemiza în vreun fel cu firme şi colegi care-şi desfăşoară activitatea într-o manieră care se folosește de autoritatea științifică. Mă voi opri doar asupra a ceea ce voi considera mai relevant din punct de vedere ştiinţific, având în vedere acest mare magnum în care navigăm.”, remarca Dr. David Della Morte Canosci în deschiderea volumului Lupta contra timpului. Algoritmul longevității… (Editura Trei, 2025).

Horoscoape

Dar să facem loc expunerii: „Utilizate în maniera actuală, aceste teste au fost definite nu teste genetice, ci «genoscop», deoarece sunt mai curând asemănătoare cu un horoscop decât cu o analiză ştiinţifică. Sunt trimise acasă sub forma unui kit, cu instrucţiunile de folosire, după care, în laborator, se citesc SNP-urile (n.r. – SNP este prescurtarea de la polimorfisme uninucleotidice, adică o variaţie a materialului genetic la nivelul unui singur nucleotid) implicate în aspectul care se doreşte a fi analizat (de exemplu, metabolismul, stresul oxidativ, longevitatea, inflamaţia etc.) şi se trimit informaţiile clientului. În general, SNP-urile acestor gene sunt asociate în clustere, deci nu se găsesc dispersate la întâmplare în genom, ci sunt grupate în regiuni specifice, cu un grad mare de variabilitate, din ADN. Aceste informații însă nu sunt interpretate pe baza criteriilor medicale, ci rezultatele sunt rodul unei simple analize, din care lipseşte interpretarea datelor clinice.”

Personalizare genetică

Urmarea: „Acest fapt îl lasă uneori pe client într-o stare de confuzie, cu câteva date la dispoziţie, adesea de neînţeles, sub forma unei foi pline de o serie de numere și litere care se termină, în majoritatea cazurilor, cu un procent care indică predispoziții (riscuri) și/sau absența acestora - totuși, nu e clar la ce să raportăm aceste rezultate. Testarea genetică nu ar trebui realizată pe orice subiect, doar de dragul de a fi făcută. Genetica trebuie să fie cheia pentru a personaliza o terapie medicală, mai ales dacă vorbim despre măsuri care vizează longevitatea şi prevenţia. Aceasta este direcţia pe care ar trebui să o urmăm. Nu este vorba despre teste banale, ci despre date care trebuie analizate şi interpretate de un specialist, adică de un genetician. Geneticianul va fi în măsură să ţină cont de arborele genealogic al pacientului, având capacitatea de a identifica problemele clinice şi de a înţelege ce şi unde trebuie să caute, adică în ce parte a genomului. Astfel, doar el va fi în măsură să efectueze un screening precis al patologiilor cronice, fie ele neurologice, metabolice, oncologice sau cardiologice.”

Consiliere (înainte, nu după!)

Nu în ultimul rând: „Prin urmare consilierea genetică ar trebui făcută nu după, ci înainte de testare, pentru ca geneticianul să poată efectua această analiză - să-i spunem investigaţie clinică şi recalculare a riscului -, luând în considerare și testele de laborator anterioare, fişa pacientului, anamneza cu privire la patologii suferite de curând sau mai demult. Ceea ce urmează este o consultaţie post-test, în care specialistul va interpreta datele genetice de laborator, asociindu-le și comparându-le cu datele clinice de care dispune. Numai în acest fel cartea vieţii va avea o valoare științifică reală și ne va permite, prin intermediul unor informaţii certe, să introducem valorile cele mai probabile în algoritmul de prevenire a bolilor cronice şi de calculare a predicției noastre privind longevitatea.”

››› Vezi galeria foto ‹‹‹