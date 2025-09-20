4 moduri de a consolida gândirea pozitivă. Cum să depășești obstacolele de zi cu zi

1. Ai speranță că lucrurile vor merge bine

Amintește-ți că atunci când crezi, nu te gândești la cum. Cum este folosit de creierul tău logic, căruia îi lipsește imaginația și ia în considerare doar lumea fizică. Având speranță, nu știi cum, dar ai încredere că lucrurile vor merge bine.

2. Privește partea bună în fiecare zi

Amintește-ți că lucrurile pot fi întotdeauna mai rele. Fii recunoscător pentru ceea ce ai, forțându-te să cauți beneficiile din viața ta.

3. Crede în tine pentru a depăși provocările

Știi că ești mai mare decât orice obstacol. În loc să te gândești „De ce eu?”, gândește-te „De ce nu eu?” Provocările tale nu te vor zdrobi, te vor face mai puternic. Fii rezistent și amintește-ți că „Ești un războinic, nu o victimă”.

Provocările tale sunt un test pe care îl vei trece. Obstacolele vieții sunt acolo pentru a-ți capta atenția și a te învăța o lecție.

A simți bucurie provoacă eliberarea diverșilor hormoni benefici. Așadar, nu numai că te simți bine, dar este și bine pentru tine.

4. Acceptă emoțiile negative și exprimă-ți sentimentele

Nimeni nu este pozitiv tot timpul. Nu suntem roboți. Suntem oameni. A avea emoții este normal și natural. Gândește-te la emoțiile tale negative ca la niște scurgeri de energie care trebuie abordate. Exprimă-ți gândurile pentru a le depăși. Găsește modalități de a-ți controla emoțiile negative și nu le lăsa să te controleze.

Pozitivitatea ne permite să trăim cu reziliență (primul și cel mai important element) și să avem speranță. Ne face să credem într-un viitor mai luminos. Pozitivitatea nu este o opțiune, este o nevoie, pe măsură ce navigăm prin viață, potrivit psychologytoday.com.