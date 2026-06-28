9 obiceiuri care îi ajută pe oameni să rămână lucizi și activi până la 80 de ani

Specialiștii susțin că stilul de viață și obiceiurile zilnice joacă un rol esențial în păstrarea agilității mentale și a stării generale de bine.

Persoanele care rămân active și lucide până la 80 de ani și chiar mai târziu au, de regulă, câteva comportamente comune, pe care le practică în mod constant.

1. Cultivă relații pozitive cu cei din jur

Gesturile simple de bunătate, precum un mesaj de mulțumire, un compliment sincer sau o conversație plăcută, contribuie la dezvoltarea relațiilor sociale și la creșterea stării de satisfacție personală.

2. Evită autocritica excesivă

Specialiștii atrag atenția că dialogul interior influențează semnificativ starea emoțională. Persoanele care își acordă înțelegere și acceptă greșelile fără a se judeca permanent tind să aibă un nivel mai ridicat al încrederii în sine.

3. Acordă atenție posturii și activității fizice

O postură corectă și o atitudine activă pot avea efecte pozitive atât asupra sănătății fizice, cât și asupra stării psihice. Studiile sugerează că limbajul corpului influențează inclusiv percepția asupra propriei persoane.

4. Ascultă instinctul și experiența

Oamenii care își valorifică experiențele și au încredere în propriile judecăți iau adesea decizii mai echilibrate și gestionează mai bine situațiile dificile.

5. Renunță la obiceiurile care afectează sănătatea

Fie că este vorba despre sedentarism, fumat sau alte comportamente nocive, eliminarea treptată a obiceiurilor dăunătoare poate contribui semnificativ la menținerea sănătății pe termen lung.

6. Caută motive de bucurie în activitățile cotidiene

Persoanele optimiste încearcă să aducă mai multă relaxare și bună dispoziție în viața de zi cu zi. Specialiștii consideră că starea de spirit pozitivă poate avea efecte benefice asupra sănătății cognitive.

7. Grijă de propria imagine

Îngrijirea personală și atenția acordată aspectului fizic contribuie la creșterea încrederii în sine și la menținerea unei atitudini pozitive față de propria persoană.

8. Respectă promisiunile și valorile

Consecvența și autenticitatea sunt trăsături întâlnite frecvent la persoanele care se bucură de un nivel ridicat de satisfacție personală. Respectarea angajamentelor contribuie la consolidarea încrederii în sine.

9. Acordă timp și evită ritmul excesiv de alert

Gestionarea echilibrată a timpului și evitarea stresului permanent sunt considerate factori importanți pentru sănătatea creierului. Specialiștii recomandă momente regulate de odihnă și relaxare pentru menținerea performanțelor cognitive.

Experții subliniază că nu există o rețetă universală pentru o bătrânețe activă, însă adoptarea unor obiceiuri sănătoase și menținerea unei vieți sociale și intelectuale active pot contribui semnificativ la păstrarea clarității mentale și a calității vieții pe termen lung, potrivit yourtango.com.