Arta de a duce lucrurile la bun sfârșit: 6 trucuri care te ajută să fii o persoană eficientă

Acum, mai ales când mulți dintre noi lucrăm și învățăm de la distanță, a fi la zi cu sarcinile zilnice poate fi o provocare.

Cu siguranță puteți învăța cum să faceți mai multe în mai puțin timp. Antrenorul de gestionare a timpului, Alexis Haselburger, și-a construit o carieră pornind de la ideea de a vă folosi timpul într-un mod care are sens. El ajută oamenii și echipele să își folosească timpul mai intenționat, în slujba propriilor obiective și valori.

Alexis se autodescrie ca fiind o „persoană leneșă și ambițioasă”. Crede în căutarea rentabilității maxime a investiției atunci când vine vorba de timpul ei, astfel că a găsit cheia pentru a face mai mult în mai puțin timp.

6 lucruri care te ajută să fii mai eficient

1. „Destul de bine este de fapt suficient”

Nimeni nu observă diferența dintre „destul de bine” și „perfect” - doar tu observi asta. Înseamnă că, de cele mai multe ori, suficient de bine este de fapt suficient. Probabil vă bazați așteptările de performanță pe experiență. Dacă ați avut succes cu perfecțiunea, atunci este greu să renunțați la ea.

Încercați acest experiment: Predați următorul proiect înainte de a vă simți complet confortabil cu el. Vedeți ce se întâmplă! Concentrați-vă pe a face cea mai bună treabă pe care o puteți face cu cel mai puțin timp și efort. Acest lucru vă va învăța să vă petreceți timpul cu înțelepciune și să nu vă pierdeți pe detalii.

Un studiu a arătat că perfecționismul duce la o scădere a performanței, ceea ce înseamnă că, cu cât petreci mai mult timp perfecționând munca dincolo de un anumit punct, cu atât beneficiile reale pe care le obții sunt mai mici. Odată ce ai atins performanța maximă, tot efortul depus pentru perfecționarea produsului tău reduce randamentul și, în cele din urmă, te supraperfecționezi până ajungi să nu mai dai randament!

2. Renunță la ceea ce a fost

Alegerea de a face mai mult cu mai puțin înseamnă că va trebui să renunți la vechile tipare și obiceiuri, făcând loc și altora noi.

Cercetătorii estimează că jumătate până la două treimi dintre supraviețuitorii traumelor experimentează această transformare. Când vine vorba de ruperea tiparelor vechi, știința comportamentală oferă îndrumări clare: aproximativ 40% din activitățile zilnice ale oamenilor sunt desfășurate în fiecare zi în aproape aceleași situații, iar perturbarea acestei asemănări - de exemplu, lucrul într-o locație diferită într-o zi - creează o fereastră de oportunitate pentru a acționa conform noilor intenții.

3. Fă-ți un plan la sfârșitul zilei

La sfârșitul zilei notează tot ce trebuie să faci a doua zi. Apoi, pleacă și bucură-te de seară. Acest lucru încheie oficial ziua și te pregătește să începi lucrul rapid a doua zi dimineață.

Studiile arată că doar 10-12 minute de planificare pot recupera aproape două ore de timp pierdut și pot crește productivitatea cu 25%. Simplul act de a nota sarcinile de mâine oferă o încheiere și previne gândurile sâcâitoare să-ți întrerupă timpul liber.

4. Nu te baza pe memorie

Nu te baza pe memorie pentru a-ți aminti lista de sarcini. Creierul nostru funcționează liniar. Contrar credinței populare, nu facem multitasking bine.

Trebuie să facem lucrurile pe rând. Așadar, notează totul într-un singur loc. Când ești obligat să faci asta, ești obligat să lucrezi liniar și eficient.

5. Începe-ți ziua înainte de a-ți verifica e-mailul sau orice platformă de comunicare

Fă mai întâi cel mai important lucru - meditație, exerciții fizice sau doar un moment singur cu o ceașcă fierbinte de cafea. Altfel, dacă te dai pe spate și te apuci direct de treabă, creierul tău se blochează în modul reactiv. În loc să fii proactiv toată ziua, te vei chinui să ștergi ceva de pe lista ta de lucruri de făcut.

Îți faci griji pentru ce vor crede șeful tău sau alte persoane? Alexis spune că nu contează dacă răspunzi la 8 sau la 9 dimineața. Dar cantitatea de lucruri pe care o vei realiza pentru tine în acest timp este enormă și îți va crește productivitatea.

6. Acordă atenție nivelului tău de energie

Suferiți adesea de o scădere a energiei la mijlocul dimineții sau la mijlocul după-amiezii? Dacă da, planificați să faceți ceva care necesită mai puțin efort intelectual în momentele în care vă este mai greu să vă concentrați. De exemplu, arhivați sau goliți-vă inbox-ul. De asemenea, reveniți la ritm făcând ceva care să vă stimuleze energia - trageți un pui de somn, beți încă o ceașcă de cafea sau faceți o plimbare rapidă, potrivit yourtango.com.