Beneficiile neașteptate ale șahului: Cum dezvoltă abilitățile mentale și sociale ale copiilor și adulților

Specialiștii susțin că acest joc al minții contribuie la dezvoltarea gândirii analitice, creativității și abilităților de rezolvare a problemelor complexe.

Efectele șahului asupra creierului

Antrenament pentru creier

Fiecare partidă de șah implică concentrare, planificare strategică și anticiparea mișcărilor adversarului, ceea ce activează ambele emisfere ale creierului. Potrivit experților, acest proces poate spori IQ-ul copiilor și poate îmbunătăți luarea rapidă a deciziilor, fiind util și pentru adulți.

Memorie și concentrare

Jocul contribuie la dezvoltarea memoriei vizuale și a capacității de concentrare, două abilități esențiale atât în școală, cât și în viața profesională. Pe lângă șah, alte activități precum sudoku, jocuri de cărți sau cuvinte încrucișate pot avea efecte similare.

Gândire critică și rezolvarea problemelor

Șahul încurajează analiza și evaluarea alternativelor posibile înainte de a face o mutare, ceea ce ajută la formarea gândirii critice. În plus, fiecare mișcare poate fi privită ca o problemă care necesită o soluție rapidă și eficientă, dezvoltând astfel abilități de planificare și previziune.

Terapie

Studiile arată că șahul poate avea efecte pozitive chiar și în cazul pacienților cu schizofrenie, contribuind la atenție, planificare și raționament. Prin urmare, jocul nu este doar un divertisment, ci poate fi și un instrument terapeutic.

Dezvoltarea abilităților sociale

Spre deosebire de jocurile digitale, șahul implică interacțiune directă cu un adversar, stimulând competiția sănătoasă și învățarea socială. Jocul poate învăța răbdarea, atenția și respectul pentru ceilalți, fiind o activitate potrivită pentru familie sau prieteni.

În concluzie, șahul nu este doar un hobby clasic, ci și un aliat al sănătății mintale, util pentru dezvoltarea intelectuală și emoțională, indiferent de vârstă, potrivit medicool.ro.