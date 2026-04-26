Cum să-ți ameliorezi rapid anxietatea? Trucul de respirație de 10 secunde care îți readuce liniștea

Dar pentru a-ți recăpăta rapid calmul, va trebui să folosești un truc simplu: un exercițiu de respirație.

Unul dintre cele mai bune sfaturi de „prim ajutor” pentru anxietate este acesta: folosește-ți abdomenul pentru respirație. Deoarece lejeritatea poate fi calmantă în sine, hai să o numim „dansul burții”. Este vorba despre respirația abdominală profundă, cunoscută și sub numele de respirație diafragmatică.

Îți împinge talia în afară și semnalează sistemului de alertă al corpului că ești în siguranță, permițându-ți să renunți la starea de alarmă. Cu alte cuvinte, te poți calma doar făcând acest tip de respirație, oriunde, oricând. Și este mereu acolo pentru tine, sub controlul tău.

Exercițiu de respirație

Iată cum te poți calma folosind respirația abdominală:

-Pune o mână pe piept.

-Pune cealaltă mână pe burtă.

-Inspiră pe nas, direcționând aerul către burtă, în timp ce simți că se ridică. Ține mâna nemișcată pe piept pentru a-ți concentra respirația pe burtă.

Repetă timp de 10 respirații.

Poți face respirația abdominală atunci când stai jos, întins sau în picioare. De fapt, unii recomandă să o încerci în diferite poziții pe parcursul zilei.

Cu cât practici mai mult, cu atât vei deveni mai bun. Și este acolo pentru tine oricând, oriunde. Tot ce faci este să respiri, doar diferit.

Psihologul clinician dr. Elayne Daniels este de acord, afirmând că: „Așa cum anxietatea este programată, la fel sunt și resursele de siguranță, cum ar fi respirația, imaginile vizuale și autoobservarea”. Nu te forțezi să fii calm;. Deblochezi ceva ce corpul tău știe deja să facă.

Ți-e frică de sănătatea cuiva la care ții? Ești îngrijorat de finanțe sau de siguranța locului de muncă? Ești copleșit de greutatea responsabilităților zilnice sau de un viitor incert? Ești stresat de o relație, o decizie importantă sau pur și simplu de ritmul neobosit al vieții moderne?

Oricare ar fi anxietatea ta, numește-o și apoi încearcă să respiri mai mult din burtă. Observă ce se întâmplă în corpul tău în timp ce respiri profund. Indiferent de motivul pentru care ai început acest „dans” al burții, observă calmul pe care îl simți, în timp ce trimiți respirația către cele mai profunde părți ale plămânilor tăi.

Această strategie simplă oferă o ușurare imediată și trimite semnale neurologice puternice creierului că ești bine. A ști cum să te calmezi și să te ancorezi este o abilitate esențială pentru a naviga printre numeroșii factori de stres pe care viața ți-i aruncă în cale.

A prelua controlul asupra respirației este o modalitate puternică de a-ți reechilibra echilibrul emoțional, lucru de care cu toții vom avea nevoie din ce în ce mai mult. Când atât de multe par scăpate de sub control, poate fi de ajutor să știi că îți poți controla respirația și, prin urmare, anxietatea, potrivit yourtango.com.