Cum să ai mintea limpede la menopauză. 7 soluții pentru gestionarea simptomelor neplăcute

Estrogenul are un rol esențial nu doar în funcțiile reproductive, ci și în metabolismul cerebral, susținerea conexiunilor neuronale și reglarea neurotransmițătorilor care influențează memoria și atenția.
Astfel că scăderea nivelului de estrogen în timpul tmenopauzei poate afecta viteza de procesare a informațiilor, atenția și memoria verbală.
De asemenea, somnul devine problematic, stresul este mai mare iar bufeurile sporesc disconfortul.
Soluții pentru sănătatea creierului
Acordă importanță somnului de calitate, esențial pentru claritatea mentală și regenerarea neuronală.
Pentru a menține sănătatea creierului și a combate așa-numita "ceață mentală", specialiștii vin cu mai multe soluții.
Somn de calitate
MIșcare zilnică
Exercițiile aerobice, antrenamentele de forță sau mersul alert stimulează circulația cerebrală și sănătatea neuronilor.
Dietă sănătoasă
Adoptă o dietă sănătoasă, cum ar fi cea mediteraneană, bogată în legume, fructe, pește și grăsimi sănătoase, precum uleiul de măsline și nuficerele.
Fără stres
Redu stresul prin yoga, meditație, respirație profundă sau plimbări în natură pentru a diminua nivelul de cortizol și a proteja creierul.
Exersează-ți mintea
Învață noi abilități, îndreaptă-te spre lectură și activități care solicită atenția pentru a menține rețelele neuronale flexibile.
Suplimente alimentare
Anumite suplimente pot sprijini energia cerebrală: creatină, omega-3 (DHA/EPA), magneziu, vitamina D, vitamine din complexul B, polifenoli din ceai verde și afine, precum și CoQ10.
Terapii hormonale
Anumite terapii hormonale, administrate doar la recomandarea medicului, pot oferi protecție neurologică, potrivit longevitymagazine.ro.