Cum să îți protejezi sănătatea mintală în perioade de criză. 4 metode simple pentru reducerea anxietății

Potrivit psihiatrului Kazuhiro Tajima, perioadele de instabilitate geopolitică și economică pot genera o puternică senzație de pierdere a controlului. Acest lucru favorizează apariția anxietății. În contextul tensiunilor internaționale și al creșterii costului vieții, mulți oameni se tem pentru viitorul lor financiar sau pentru stabilitatea globală. Aceste preocupări pot afecta starea emoțională și pot duce la stres constant, arată Euronews.

Informații corecte

Specialistul subliniază că este important ca oamenii să se informeze despre situația internațională. Este important să o facă corect, fără a deveni copleșiți de fluxul continuu de știri.

Obiceiuri zilnice

Experții spun că una dintre cele mai eficiente metode de a reduce anxietatea este păstrarea obiceiurilor zilnice. Activități precum sportul, hobby-urile sau ieșirile cu prietenii ajută la menținerea echilibrului emoțional.

În perioade de criză, multe persoane renunță la aceste activități pentru a economisi bani sau din cauza stresului. Specialiștii avertizează că aceasta este o greșeală majoră. Menținerea rutinei oferă stabilitate psihologică și ajută la reducerea gândurilor negative.

Relațiile sociale

Psihiatrul subliniază că relațiile sociale sunt esențiale pentru sănătatea mintală, mai ales în perioade de incertitudine. Interacțiunea cu prietenii, familia sau comunitatea poate diminua sentimentul de izolare și poate ajuta oamenii să își gestioneze mai bine temerile legate de viitor. În lipsa acestor interacțiuni, oamenii tind să rămână singuri cu gândurile lor și să se concentreze excesiv pe problemele economice sau geopolitice.

Sensul vieții

Un alt element important pentru sănătatea mintală este sentimentul de utilitate și implicare în activități care aduc satisfacție.

Experții spun că oamenii ar trebui să își găsească activități care le oferă un scop – fie că este vorba despre muncă, voluntariat sau proiecte personale. În acest context, unele inițiative bazate pe schimb de servicii sau colaborare între comunități câștigă popularitate. Aceste lucruri oferă oamenilor sentimentul că pot contribui și pot primi ajutor în același timp.