Descoperire revoluționară. Parfumul de trandafir protejează creierul împotriva declinului cognitiv

Cercetarea, publicată în Brain Research Bulletin, indică faptul că mirosul delicat al trandafirului influențează pozitiv structura cerebrală, putând crește volumul materiei cenușii, esențială pentru funcțiile cognitive.

Parfumul trandafirilor ajută materia cenușie

Studiul, desfășurat de echipe de la Universitatea din Kyoto și Universitatea Tsukuba, a implicat 50 de voluntari împărțiti în două grupuri. Unul a avut zilnic, timp de o lună, ulei cu esență de trandafir aplicat pe haine, iar celălalt a folosit doar apă. Rezultatele imagisticii prin rezonanță magnetică (RMN) au arătat o creștere semnificativă a materiei cenușii doar în grupul expus la parfumul floral.

„Este pentru prima dată când se demonstrează că o expunere olfactivă prelungită poate remodela creierul la nivel structural”, au explicat autorii studiului.

Creșterea volumului materiei cenușii s-a concentrat în cortexul cingulat posterior (PCC), o zonă cheie pentru memorie și recuperarea amintirilor legate de mirosuri. Alte regiuni cerebrale responsabile de emoții și plăcere olfactivă nu au fost afectate semnificativ.

Specialiștii au două posibile explicații: fie PCC-ul a fost „antrenat” să proceseze constant informațiile olfactive, fie parfumul a declanșat unele reacții de reglare emoțională în cazul celor care l-au perceput ca neplăcut.

Descoperirea are implicații importante pentru viitor. Aromaterapia ar putea deveni o metodă complementară în menținerea sănătății cognitive, mai ales în prevenirea sau încetinirea bolilor neurodegenerative. Cortexul cingulat posterior este printre primele zone afectate în Alzheimer, iar stimularea sa olfactivă ar putea ajuta la încetinirea declinului.

Trandafirii de pe biroul lui Albert Einstein

Interesant este că și Albert Einstein obișnuia să țină trandafiri pe biroul său, apreciind parfumul acestei flori în spațiul de lucru, potrivit stiripesurse.ro.

Autorii studiului avertizează că sunt necesare cercetări suplimentare, pe eșantioane mai mari și cu alte arome, pentru a confirma rezultatele. Cu toate acestea, mesajul rămâne optimist: “Mirosurile, adesea ignorate în strategiile de sănătate mintală, pot juca un rol mult mai important decât am crezut.”

Astfel, parfumul de trandafir nu mai este doar un simbol al eleganței, ci un potențial aliat în protejarea creierului împotriva îmbătrânirii cognitive.