Efectele Solstițiului de iarnă 2025 asupra stării de sănătate: De ce te simți obosit și confuz

Acest fenomen astronomic are efecte profunde asupra sănătății fizice și stării de spirit. Expunerea redusă la lumină naturală provoacă oboseală accentuată, confuzie și lipsă de energie.

Cum te afectează cea mai lungă zi din an

”Ritmurile noastre corporale sunt reglate de lumină. Ceasul tău biologic intern se poate deregla în raport cu timpul real atunci când, de exemplu, călătorești de la est la vest și expunerea la lumină se modifică. Același lucru se întâmplă și în cea mai scurtă zi a anului, deoarece expunerea ta la lumină vara are loc cu patru până la opt ore mai devreme decât iarna”, spune Sofia Axelrod, cronobiolog, potrivit scientificamerican.com., citat de spynews.ro.

Din perspectivă spirituală, noaptea prelungită marchează finalul unei etape și începutul alteia, invitând la introspecție.