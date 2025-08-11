Găsirea binelui. 3 legi ale puterii personale

Factorul comun în nefericirea persistentă, bolile mintale, tulburările emoționale, disfuncțiile relaționale și conflictele parentale sunt perspectivele înguste sau rigide. Acestea ne pot face surzi la binele din noi înșine și din lumea din jurul nostru.

Pentru cei care judecă, toată lumea devine mai devreme sau mai târziu un dușman. Judecățile sunt descrieri, iar descrierile sună a judecăți. Este indcat să fii mai curios decât să judeci. Bunăstarea emoțională depinde de flexibilitate.

Pilot automat versus gândire reflexivă

Creierul pe pilot automat presupune, judecă, învinovățește și evită. Creierul reflexiv raționează, se îmbunătățește și apreciază. Din păcate, creierul pe pilot automat domină existența noastră.

Singura modalitate fiabilă de a face o schimbare pozitivă a comportamentului care poate rezista la stres este recondiționarea creierului pe pilot automat. De exemplu, după o traumă emoțională, creierul pe pilot automat va sacrifica vindecarea durerii pentru a da vina pe cineva. Nu ne putem vindeca și învinovăți în același timp. Depășirea durerii emoționale necesită o identitate vindecătoare - concentrare pe punctele forte, rezistență și dorința de a-ți îmbunătăți viața - nu pe daunele percepute, nedreptatea sau identitatea de victimă.

Cum să-ți lărgești perspectivele

Întreabă-te, în mod regulat:

„Câte dintre convingerile mele aș păstra, dacă aș fi conștient de presupunerile și judecățile inconștiente care le susțin?”

Presupunerile noastre, împreună cu vederea altor perspective alături de ale noastre ne face mai inteligenți și mai rezistenți.

Aprecierea lărgește automat perspectivele. Dar nu confunda aprecierea cu complimentele. Aprecierea autentică este o experiență pe c are o simți, nu o discuți.

Aprecierea nu poate apărea în timp ce învinovățești, negi sau eviți emoțiile vulnerabile. Dacă ai probleme în a aprecia, descoperă pentru ce te simți vinovat și rușinat.

Opusul aprecierii este disprețul. Începe cu indiferență sau dispreț față de durerea și greutățile altora din cauza imoralității sau inferiorității percepute. Deși este îndreptată către ceilalți, este plină de auto-furie ascunsă, dacă nu chiar de auto-dispreț. Este imposibil să te placi în timp ce simți dispreț.

Disprețul semnalează posibilitatea, uneori probabilitatea, dar niciodată certitudinea. Devine rapid lentila cu lupă prin care vedem obiectele disprețului nostru.

Cum să gestionezi emoțiile negative

Toate emoțiile amplifică și, într-o oarecare măsură, distorsionează percepțiile despre ceea ce le stimulează. Majoritatea emoțiilor negative sunt semnale utile despre posibile amenințări. Verifică semnalele, fiind conștient de presupunerile, judecățile și proiecțiile tacite. Nu le confunda cu realitatea până când nu ești sigur de acuratețea lor, ținând cont de faptul că nu au evoluat pentru acuratețe. Au evoluat pentru a motiva un comportament defensiv și agresiv. De aceea, creierul reflexiv trebuie să ghideze alegerile importante de comportament, potrivit psychologytoday.com.

Mai presus de toate, nu lăsa emoțiile negative să-ți afecteze percepția despre binele din interiorul și din jurul tău.

Legile puterii personale

Prima lege a puterii personale: Concentraează-te pe ceea ce poți îmbunătăți.

Când ne concentrăm pe ceea ce nu putem îmbunătăți sau cel puțin influența, apar sentimente de neputință, pe care încercăm să le ascundem sub iritabilitate, resentimente sau furie.

A doua lege: Gândește-te mai mult la prezent și viitor decât la trecut.

Emoțiile sunt motivațiile principale ale comportamentului. Deoarece nu pot motiva trecutul, un strat de neputință stă la baza gândurilor despre trecut. Împuternicirea are loc în prezent și în viitor.

A treia lege: Stabilește care dintre grijile tale vor fi probleme peste o lună, un an, un deceniu, de-a lungul vieții tale, pe patul de moarte.

Chiar și atunci când grijile sunt despre probleme persistente, ele sunt utile doar atunci când ne îndeamnă să planificăm și să dezvoltăm strategii de adaptare.

Pentru o viață împuternicită, următoarele lucruri trebuie să meargă împreună:

-Drepturi și responsabilitate.

-Adevăr și complexitate.

-Fapte și perspectivă emoțională.

-Persuasiune și respect pozitiv.

