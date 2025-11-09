Învață de la Drew Barrymore: 7 obiceiuri zilnice pentru o viață echilibrată

În vârstă de 50 de ani, ea a recunoscut că are probleme cu imaginea de sine, însă terapeutul ei, dr. Barry Michels, a ajutat-o ​​să găsească soluții.

„Toată lumea a spus că va fi vorba de încercări și erori, iar eu am făcut multe greșeli. Nu am recunoscut persoana pe care am văzut-o în oglindă. M-am gândit: «Ăla este păstrătorul criptei?»” „Nu, asta sunt eu”, a declara ea pentru People.

„Pur și simplu nu mă simțeam bine cu mine însămi”, a recunoscut artista.

Cum să îți gestionezi eficient fiecare zi

Printre lucrurile pe care le ia în considerare sunt: să mănânce mai sănătos, să acorde prioritate somnului, să facă mai multă mișcare și să se trezească mai devreme pentru a gestiona mai ușor agitația dimineții alături de copiii ei.

„De fiecare dată când mă simt așa, îmi spun: «Bine, pune-te la treabă: mănâncă sănătos, acordă prioritate somnului, începe să faci puțin mai multă mișcare și, pur și simplu, revin la starea de spirit centrală.»

Actrița a explicat cum face asta. „Terapeutul și mentorul meu, dr. Barry Michels, m-a ajutat să scriu o listă cu șapte obiceiuri sănătoase pentru mine care funcționează. Mereu revin la acea listă. De fapt, s-a estompat în timp și sublinez cu un pix negru, ca să o pot citi bine deoarece ajută. Nu este bine să rămâi blocat și să nu te simți încrezător, atractiv sau bine cu tine însuți. Așadar, aceștia sunt doar pași mici pe care îi poți face.”

Drew Barrymore are două fiice Olive, de 13 ani, și Frankie, de 11 ani, cu fostul soț Will Kopelman. Ea se simte întotdeauna mai bine când se trezește cu 10 minute mai devreme.

„Am o mică bandă de mers pe care l-am îndesat sub canapea, iar când mănânc pe canapea mă urc pe bandă timp de 10 minute și continui să mă uit la serialul meu. De asemenea, am început să mă trezesc cu 10 minute mai devreme pentru că ultimele 10 minute, când îmi scoteam copiii pe ușă să meargă la școală, erau un iad.

„Mi-am spus «Bine, poți rămâne blocat în acest tipar de rahat sau poți să-l rezolvi făcând totul cu 10 minute mai devreme și văzând cum te simți». Încă nu e perfect dar e puțin mai bine. Sincer, ar trebui să mă trezesc cu încă 10 minute mai devreme”, conchide Drew Barrymore.

