Metoda inedită pentru un somn odihnitor: Cum te ajută dușul pe întuneric să te relaxezi

de Redacția Jurnalul    |    21 Noi 2025   •   21:00
Sursa foto: www.germanquality.ro

Un nou ritual de seară câștigă popularitate pe rețelele sociale. Tot mai mulți oameni aleg să facă duș pe întuneric înainte de culcare și spun că îi ajută să doarmă mai bine.

Această practică presupune să te speli pe întuneric pentru a-ți creea un mediu liniștitor care ajută corpul să se relaxeze.

Beneficiile dușului pe întuneric

Spre deosebire de dușurile de dimineață, luminoase și energizante, dușul pe întuneric are efect calmant asupra sistemului nervos, reducând stimularea vizuală.

Cercetările și specialiștii în somn, precum Dr. Michael J. Breus, explică faptul că dușurile calde, realizate cu aproximativ 80–90 minute înainte de culcare, au ca efect creșterea  temperaturi corpului iar apoi scăderea acesteia, stimulân astfel producția de melatonină, hormon esențial pentru somn.

În plus, lumina slabă sau întunericul amplifică acest efect, ajutând la reglarea ritmului circadian și promovând tranziția naturală de la starea de veghe la somn.

Pe lângă îmbunătățirea somnului, dușul pe întuneric calmează gândurile agitate și induce o stare meditativă prin concentrarea asupra senzațiilor tactile: sunetul apei, contactul cu pielea și ritmul respirației. Organismul se pregătește astfel pentru odihnă.

De asemenea, această practică oferă o experiență blândă și relaxantă, potrivită pentru un somn profund.

Prin urmare, este necesară reducerea intensității luminii din baie, păstrând însă suficientă vizibilitate pentru a te mișca în siguranță, potrivit catine.ro.

