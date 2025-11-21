Metode de masaj pentru picioare. Beneficii uimitoare pentru sănătate

x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Noi 2025   •   20:30
Masajul este important pentru a-ți menține sănătatea fizică și vitalitatea. Printre beneficiile acestuia sunt alungarea stresului, relaxarea musculară, îmbunătățirea circulației. 

Însă masajul picioarelor este oarecum neglijat, deși este extrem de important mai ales pentru drenajul limfatic. 

Beneficiile masajului picioarelor

Masajul picioarelor ajută la eliberarea stresului, stimulează circulația, favorizează eliminarea toxinelor. Se execută cu mișcări lente, circulare și presiune progresivă. 

Efectul este senzația de picioare  mai ușoare, tonifiate, îmbunătățireea aspectului pielii, reducând celulita.

Se folosesc uleiuri parfumate care intensifică relaxarea. Manevrele pornesc de la nivelul tălpilor și urcă spre coapse, reactivând circulația.
Tehnica ajută la dizolvarea tensiunilor acumulate, eliminarea toxinelor și drenarea lichidelor, potrivit longevitymagazine.ro.

Metode de masaj al picioarelor

Metoda Vodder – drenaj manual cu mișcări circulare, de intensitate variabilă.
Presoterapia – drenaj mecanic realizat cu ajutorul unor cizme gonflabile și aplică presiune controlată.
Metoda Leduc – drenaj manual cuelemente din celelalte două tehnici.

Metoda suedeză - frământare, mângâere, fricțiune, percuție. 

Masajul conjunctiv - acționează împotriva celulitei edematoase.

Masajul sportiv - scopul este creșterea performanței fizice. stimulează circulația,  reduce tensiunile musculare.

 

 

