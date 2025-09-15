Rețeta de frumusețe a Irinei Loghin: "Face minuni în corpul nostru"

Cunoscută pentru energia și vitalitatea sa, artista spune că are un ritual zilnic la care nu renunță pentru a-și menține frumusețea pielii. O linguriță dintr-un ingredient pe care îl avem în casă face minuni pentru piele și sănătate.

Demachiantul pe care îl prepară singură

Ea face sport în fiecare zi și folosește un demachiant natural pe care îl prepară singură și consumă o anumită băutură dimineața.

Irina Loghin amestecă ulei de măsline într-un lapte demachiant, pe care îl aplică cu ajutorul unei dichete.

Masca pentru un ten perfect

Totodată, aceasta își prepară singură o mască cu o lingură de miere și un gălbenuș de ou de țară.

"Am din Grecia ulei de măsline extravirgin, și mie mi se pare foarte sănătos pentru organism, atât pentru uz intern, cât și extern. Îl recomand femeilor. O linguriță pe zi face minuni în corpul nostru, iar pentru ten eu îl amestec cu un lapte demachiant", a povestit Irina Loghin, pentru Click!