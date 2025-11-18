x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Trup, minte, suflet Secretele somnului profund, dezvăluite de maestrul chinez Mu Yuchun: Cum să îți îmbunătățești odihna cu ajutorul unei perne

Secretele somnului profund, dezvăluite de maestrul chinez Mu Yuchun: Cum să îți îmbunătățești odihna cu ajutorul unei perne

de Redacția Jurnalul    |    18 Noi 2025   •   22:00
Secretele somnului profund, dezvăluite de maestrul chinez Mu Yuchun: Cum să îți îmbunătățești odihna cu ajutorul unei perne
Sursa foto: unsplash.com

Maestrul chinez Mu Yuchun, expert în arte marțiale și medicină tradițională, propune „tehnica pernei”, o metodă simplă, menită să îmbunătățească semnificativ calitatea somnului.

Potrivit creatorului de conținut Justin Agustin, metoda constă în ajustarea poziției pernei în funcție de postura în care dormi.

Ce presupune tehnica pernei

Pentru persoanele care dorm pe o parte, maestrul Mu recomandă plasarea unei perne sub încheietura mâinii pentru a reduce tensiunea la nivelul umărului, precum și îmbrățișarea pernei, în locul poziției tradiționale cu brațul peste piept.

Persoanele care dorm pe spate ar trebui să pună o pernă sub picioare pentru a diminua presiunea asupra zonei lombare și să ajusteze perna de sub cap pentru a sprijini gâtul și a deschide căile respiratorii.

Maestrul chinez subliniază că aceste ajustări, deși simple, pot asgura  un somn profund.

De asemenea, experții recomandă să nu se pună accent doar pe durata somnului, ci mai ales pe calitatea odihnei.

Această tehnică evidențiază faptul că soluțiile simple, cum ar fi poziționarea corectă a pernei, pot transforma complet experiența somnului și pot contribui la sănătate fără folosirea gadgeturilor sau a diverselor metode complicate, potrivit dcnews.ro.

 

Citește pe Antena3.ro

 

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: pernă odihna somn
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri