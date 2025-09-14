Femeile dorm mai bine cu câinii lor decât cu partenerii

Același lucru s-a spus adesea și despre dormitul cu un animal de companie, dar un studiu din 2018 ar putea arăta contrariul.

Femeile se odihnesc mai bine alături de un câine

Cercetătorii au descoperit că femeile care dorm lângă cățeii lor sunt mult mai puțin deranjate decât femeile care dorm lângă partenerii lor. Asta înseamnă că dorm mai bine?

Analiza a fost reralizată pe 962 de femei adulte din Statele Unite, iar printre cele 55% care au spus că dorm alături de câinele în fiecare noapte s-a observat o creștere a sentimentelor de „confort și siguranță”, și mai puține perturbări. Se pare că sforăitul cățelușului este mai puțin perturbator decât sforăitul partenerului!

Oamenii de știință au subliniat cât de comun este ca proprietarii de pisici și câini să își împartă paturile cu membrii blănoși ai familiei. Astfel că 55% dintre participanți și-au împărțit patul cu cel puțin un câine, în timp ce 31% l-au împărțit cu cel puțin o pisică. Este interesant faptul că cei care vor să doarmă cel mai des cu stăpânii lor sunt câiniiâ. Oare motivul este că oamenii își doresc în mod activ ca ei să fie acolo? Sau explicația ar consta în fapul că pisicile sunt mai independente și mai puțin interesate să se cuibărească pentru o îmbrățișare de noapte bună?

Studiul a mai descoperit că 57% dintre femei își împart patul cu un partener. Însă nu a afirmat explicit că dormitul cu un câine este o garanție a unui somn mai bun. Mai exact, studiul nu a descoperit o relație puternică între deținerea unui animal de companie, obiceiurile de împărțire a patului și calitatea somnului, măsurată prin Indicele Calității Somnului din Pittsburgh. Dar nu este chiar atât de simplu.

Cercetătorii au lăsat loc de interpretări. „Este posibil ca deținerea unui animal de companie să fi contribuit la scorurile PSQI globale ridicate pe care le-am observat”, au remarcat ei, „mai ales că toți participanții, cu excepția a 7%, locuiau cu câini și/sau pisici.”

Ceea ce au observat, însă, a fost că participanții care au dormit cu câini au fost mai puțin deranjați în timpul nopții, au avut un sentiment mai bun de confort în timp ce se relaxau la sfârșitul zilei și, poate cel mai important, au avut un program de somn mai strict, despre care cercetătorii spun că are legătură cu responsabilitățile de bază ale proprietarilor de câini.

„Deținerea unui câine și responsabilitățile asociate acestuia pot determina indivizii să adere la o rutină mai strictă”, a constatat studiul, adăugând că: „menținerea unui program de somn constant poate fi benefică pentru proprietarii de câini”.

Nu același lucru se poate spune despre însă despre femeile care au dormit cu prietenele lor feline. Cercetătorii au indicat că dormitul cu o pisică pare a fi la fel de perturbator ca și dormitul cu un partener de sex masculin.

Femeile preferă să doarmă cu animalele lor de companie

Deși dormitul cu un animal de companie nu este pentru toată lumea, statisticile au arătat că pentru iubitorii de animale este o necesitate. De fapt, mulți ar putea chiar să prefere acest lucru decât să doarmă cu un partener.

Compania de mobilă Dusk, cu sediul în Marea Britanie, a chestionat 2.000 de persoane din Marea Britanie pentru a afla cum se simt în legătură cu cine își împart patul.

Sondajul a arătat că 39% dintre britanici ar prefera să doarmă singuri decât să își împartă patul cu altcineva. Dar iată surpriza: acest lucru se aplică doar atunci când vorbim despre o altă persoană.

Este o poveste diferită cu animalele de companie. Conform sondajului, „65% dintre respondenți au spus că își lasă câinele sau pisica să doarmă în același pat”. În plus, 18% au spus că ar prefera de fapt să împartă patul cu animalul lor de companie în locul partenerului lor romantic.

Mai mult, cercetătorii au descoperit că 16% dintre oameni preferă să se cuibărească cu animalele lor de companie în loc de partenerii lor. Pe deasupra, 6% dintre respondenți au recunoscut că acordă prioritate animalului lor de companie în detrimentul partenerului, potrivit yourtango.com.