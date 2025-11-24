Vitamina C, „regina” îngrijirii tenului: De ce o iubesc dermatologii

Esențială pentru sinteza colagenului, pentru imunitate și pentru protecția împotriva radicalilor liberi, vitamina C este considerată de specialiști o adevărată „super-armă” pentru piele.

Un ingredient vechi, dar cu succes și astăzi

Deși este folosită de zeci de ani în formulele dermatologice, vitamina C trece în prezent printr-un adevărat revival. Interesul publicului a explodat, mai ales datorită rezultatelor vizibile și rapide — la fel ca în cazul unei alte vitamine vedetă: niacinamida.

Specialiștii în îngrijirea pielii caută mereu molecule eficiente, care să acționeze profund și sigur. Vitamina C bifează toate criteriile: este studiată, stabilă (în formule corecte) și are efecte dovedite pentru sănătate și frumusețe.

De ce este vitamina C atât de importantă?

Povestea importanței ei începe cu secole în urmă. Minerii, marinarii sau oamenii care trăiau în zone foarte reci se îmbolnăveau frecvent de scorbut — o afecțiune gravă care provoca:

scăderea imunității

căderea dinților și a părului

slăbirea musculaturii Citește pe Antena3.ro „Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns

infecții recurente

Abia în secolul al XVIII-lea, un medic naval britanic a observat că o picătură de suc de lămâie sau lime administrată zilnic marinarilor prevenea boala. Astăzi știm că explicația este simplă: vitamina C din fructe era „antidotul” perfect.

Beneficiile vitaminei C pentru organism și piele

Vitamina C este un antioxidant puternic și un element esențial pentru funcționarea corectă a organismului. Printre cele mai importante efecte se numără:

1. Susține imunitatea

Previne infecțiile, fiind recomandată în sezonul rece pentru reducerea riscului de gripă și viroze.

2. Protejează inima și vasele de sânge

Neutralizează radicalii liberi și reduce daunele provocate de stresul oxidativ.

3. Are rol esențial în producția de colagen

Colagenul este „scheletul invizibil” al pielii. Fibrele de colagen sunt cele care îi conferă elasticitate, fermitate și rezistență.

Vitamina C este indispensabilă în formarea acestui „schelet”.

Fără vitamina C → colagenul se degradează, pielea devine mai ternă, mai subțire și mai predispusă la riduri.

Cu vitamina C → sinteza de colagen este stimulată, pielea devine mai luminoasă, mai fermă și mai elastică.

De ce iubesc dermatologii vitamina C

Pentru că:

uniformizează culoarea pielii

reduce petele pigmentare

diminuează ridurile fine

oferă luminozitate instantă

protejează împotriva poluării și a stresului oxidativ

susține vindecarea și regenerarea

Este practic unul dintre puținele ingrediente care transformă vizibil pielea — indiferent de vârstă.