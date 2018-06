Hidroelectrica va furniza energie pentru RATB şi Metreorex, timp de un an

Hidroelectrica va furniza, timp de un an, electricitate pentru RATB şi Metrorex, după ce a câştigat o licitaţie pe platforma SEAP, unde criteriul de atribuire a fost preţul cel mai scăzut.



Cele două contracte, ce urmează să se deruleze pe o perioadă de un an începând cu 1 iulie 2018, au ca obiect livrarea de către Hidroelectrica a unui total de circa 297.000 MWh energie electrică pe medie şi joasă tensiune: 195.000 MWh către Metrorex şi 101.678 MWh către RATB.



"Faptul că Hidroelectrica a câştigat aceste contracte certifică o dată în plus faptul că societatea este capabilă să facă performanţă, atât în domeniul producerii, cât şi al valorificării energiei electrice. Chiar şi în condiţii de concurenţă serioasă, venită din partea unor mari jucători pe piaţa de energie, Hidroelectrica îşi îndeplineşte punct cu punct obiectivele din strategiile de vânzare", a declarat preşedintele Directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea.



Anul trecut, Hidroelectrica a înregistrat un profit brut de 1,603 miliarde lei raportat la o cifra de afaceri de 3,254 miliarde lei şi o EBITDA de 69%. De asemenea, în primul trimestru al anului 2018, societatea estimează un profit brut de 569 milioane lei, la o cifră de afaceri de 970 de milioane, EBITDA fiind de 74%. AGERPRES