Impozite aberante pe proprietăți. Sumele ajung la 13.000 de lei într-o comună din România

Protest la primărie

Zeci de localnici s-au adunat, marți, la sediul Primăriei Vânători, supărați că taxele au crescut de 30 de ori față de anul trecut, ajungâd de la 500-600 lei, la sume între 5.000 și 13.000 de lei, notează observatornews.ro.

Casele lor, construite în extravilan cu autorizații pentru anexe gospodărești, au fost reclasificate ca exploatații agricole, conform noilor prevederi fiscale.

Nereguli adminisrative

Oamenii acuză autoritățile că le au promis trecerea zonei în intravilan la construirea locuințelor, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

"Impozite pe "locuință" între 2.000 și 13.000 de RON în comuna Vânători, județul Galați. Brambureală fiscală sau combinație imobiliară? 274 de locuințe sunt construite în extravilanul localității cu documente de autorizare pentru… anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole. Cum a fost posibil așa ceva? Cine va plăti impozitele astronomice? Cine va plăti în fața legii pentru o lungă serie de nereguli administrative?",a scris senatorul USR, George Ștefănache, pe Facebook,

Promisiunile primarului

Primarul Costel Manolachi le cere locuitorilor să vină cu documentele la primărie, propunând trei variante, inclusiv trecerea în intravilan prin PUZ. Aceasta implică însă costuri mari și 1-2 ani de proceduri complicate, cu avize și aprobări în consiliul local.

"Clarificări privind impozitul Anexelor Gospodărești pentru Exploatații Agricole! Vreau să vă rog, ca începând de mâine, fiecare din dumneavoastră să veniți la primărie cu autorizația de construire, cu devizul general și cu procesul verbal de recepție al clădirii. Am identificat trei posibilități. Vă aștept aici, vă promit, vă asigur că sunt alături de dumneavoastră pentru a găsi cea mai bună soluție. Există posibilitatea trecerii din extravilan în intravilan, dar trebuie să vorbim. Am văzut că un consilier care vă îndemna să plătiți în rate, nu plătiți...aveți încredere în mine că vom găsi o soluție", a transmis primarul Costel Manolachi într-un mesaj video pe FB.