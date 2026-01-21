Aplicația e-bloc, suspendată de BNR: plățile la întreținere, blocate temporar

BNR suspendă e-bloc. Ce se întâmplă cu plățile de întreținere făcute online

O veste neplăcută pentru mii de români care își achită întreținerea online. Platforma e-bloc, folosită de asociații de proprietari din toată țara, a fost suspendată temporar de Banca Națională a României, iar plățile au fost blocate până la intrarea în legalitate.

Platforma e-bloc, utilizată de mii de asociații de proprietari pentru plata întreținerii și comunicarea internă, este în prezent indisponibilă pe componenta de plăți. Decizia a fost luată de Banca Națională a României, care a suspendat dreptul de funcționare al aplicației până la respectarea cadrului legal și intrarea sub supravegherea instituției, potrivit Observator News.

Vestea vine ca un inconvenient major pentru locatarii care își achită facturile prin intermediul aplicației. Partea bună este că plățile efectuate înainte de suspendare au fost procesate cu succes, iar fondurile nu sunt afectate.

Blocarea serviciului a fost declanșată chiar în urma unei solicitări venite din partea operatorului platformei, XiSoft Servicii SRL, care a cerut BNR un punct de vedere privind regimul juridic al serviciilor de plată oferite.

Suspendarea este legată de creșterea accelerată a platformei. e-bloc a ajuns să genereze o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro, prag care impune obținerea unei acreditări speciale. Până acum, platforma nu a avut nevoie de această autorizație, deoarece volumul operațiunilor era sub limita prevăzută de lege.

Aplicația funcționează ca un avizier digital pentru locuitorii de la bloc, oferind acces la informații despre întreținere, plăți, notificări și comunicări interne între proprietari și administrație.

Până la reluarea plăților online, colectarea întreținerii se va face prin numerar, transfer bancar direct sau prin alte platforme autorizate.

Potrivit BNR, situația ar putea fi rezolvată în câteva zile sau chiar săptămâni, în funcție de rapiditatea cu care platforma va identifica un intermediar de plăți autorizat, condiție necesară pentru reluarea operațiunilor și funcționarea legală.