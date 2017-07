Milka de România. E 476 în loc de unt de cacao

Fanta Portocale - băutura răcoritoare carbogazoasă cu suc de portocale - şi Milka Ciocolată cu lapte nu au aceleaşi ingrediente în România, ca şi în Marea Britanie sau în Spania, potrivit unui studiu realizat de InfoCons. Acesta a arătat diferenţe în ceea ce priveşte conţinutul de suc de fructe care se regăseşte în Fanta de portocală. Concret, în România, produsul conţine minimum 5% suc de portocale, din concentrat, în Marea Britanie 3,7% suc de portocale şi 1,7% suc de citrice, din concentrat, iar în Spania 8% suc de portocale, din concentrat.

În ceea ce priveşte Milka Ciocolată cu lapte alpin, în urma analizei produselor din cele două ţări, principala diferenţă pe care o observăm se referă la numărul de aditivi alimentari, potrivit InfoCons. Astfel, la ciocolata din România a fost adăugat suplimentar, pe lângă lecitina din soia, aditivul Poliglicerol (E 476), acesta având rolul de a înlocui parţial ingredientul de o calitate superioară, dar mai costisitor, "unt de cacao". În plus, produsul comercializat în România are un conţinut diminuat al grăsimilor bune, are mai multe glucide şi mai puţine proteine.