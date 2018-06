OPEC intentioneaza schimbari pe piata petrolului

La reuniunea din aceasta luna, tarile OPEC ar putea decide o majorare treptata a productiei de petrol, cu aproximativ 300.000 - 400.000 de barili pe zi, cred expertii cabinetului analitic Oxford Economics.

In opinia specialistilor, Consiliul de cooperare a statelor arabe din Golful Persic vor propune o accelerare treptata a ritmului de productie a petrolului, iar OPEC ar putea sustine ideea. "Acordul Organizatiei tarilor exportatoare de petrol si a altor producatori de titei (OPEC+) in favoarea sporirii extractiilor ar echivala cu o corectare a restrictiilor in vigoare, dar nu anularea lor. Dupa parerea noastra, OPEC+ va coordona si pe viitor volumul productiei, cand masurile limitative vor expira", scriu expertii in raportul lor.

In acelasi timp, Oxford Econmics si-a mentionut prognozele de pret pana la sfarsitul anului, firma avansand un tarif mediu de 87 de dolari/baril.

De amintit ca, potrivit presei de peste Ocean, adminstratia americana a cerut Arabiei Saudite si altpr state OPEC sa suplimenteze cotele zilnice de productie cu 1 milion de barili.

La sfarsitul anului 2016, OPEC si alti producatori mondiali de petrol au convenit o reducere a productiei lor de aur negru cu, pe ansamblu, 1,8 milioane e barili pe zi. Acordul a intrat in vigoare la inceputul anului 2017 si a fost prelungit de doua ori, ultima data pana la finalul lui 2018. Demersul a permis o echilibrare a pietei petrolului, prin scumpirea acestuia.