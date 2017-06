Rateu generalizat în energie: investiţiile scad, managerii tot mai bine răsplătiţi

De ani de zile marile companii energetice unde statul este acţionarul majoritare sau are încă un cuvânt greu de spus în luare deciziilor rămân repetente la capitolul investiţii. „Eşec generalizat” este sintagma care ar sintetiza cel mai bine această starea de fapt. Totul se petrece sub privirile îngăduitoare ale Ministerului Energiei care asistă impasibil cum veniturile şi bonusurile încasate de managerii acestor companii strategice cresc an de an, deşi investiţiile se dezvoltă frumos doar pe hărtie. În schimb, despre penaliyările lipsesc din contractele de management ale acestora în cazul neîmplinirii unor criterii de performanţă.

Deşi avem un sistem energetic îmbătrânit, cu multe capacităţi de producţie aflate la limita duratei de viaţă sau trecute de ea, cu o infrastructură de transport a gazelor naturale sau a energie electrice care are nevoie de investiţii masive pentru a putea face faţă noilor provocări legate de siguranţa energetică a ţării, managerii acestor companii mai mult mimează preocuparea pentru realizarea proiectelor de investiţii. Restanţele s-au tot acumulat, dovadă fiind şi sumele imense care ar trebui investite în următorii ani, peste 20 de miliarde de euro.

Un bonus de adio de 1,3 milioane lei

Din cele trei criterii de performanţă care figurau în contractul de management al proaspătului demisionar de la şefia companiei Transgaz, Petru Văduva, au fost bifate două. Cel mai importat, realizarea planului de investiţii a fost ratat, la fel ca şi în 2015. Faţă de valoarea estimata a Programului de Modernizare şi Dezvoltare Investiţii de 721,9 milioane de lei, pe 2016, valoarea totală a realizarilor a fost de doar 119,8 milioane de lei, ceea ce înseamnă că acesta a fost realiyat în proporţie de 16,6%, se arata într+un raportul al administratorilor. Cu toate acestea, Petru Văduva ar fi avut dreptul la un bonus de 3.404.084 de lei, dar în final a primit 1.330.991 lei. Nici ceilalţi membrii ai Consiliului de Administraţie nu au motive să fie nemulţumiţi. Președintelui Consiliului, Ion Sterian, i-a fost aprobat un bonus de 548.006 lei, în timp ce membrii neexecutivi (Radu Cernov, Bogdan Iliescu și Andrei Rizoiu) li s-a acordat câte 215.052 de lei. În afara acestor remunerații variabile, membrii Consiliului de administrației au primit, lunar, câte o remunerație fixă în valoare brută de 4.037 de lei.

Investiţii mai mici, recompensă mai mare

La Romgaz, indicatorii şi criteriile de performanţă au fost realizaţi anul trecut în proporţie de 86,36%. Compania şi-a programat investiţii în valoare de 1.020 milioane de lei, dar în final a realizata investiţii în valoare de 497,7 mil.lei, cu 51,2% mai puţin decât îşi programase. Comparativ cu realizările anului 2015, s-au realizat investiţii cu 440,2 milioane de lei mai mici. Cu toate acestea, directorul general al companiei gazeifere, Virgil Metea a încasat un bonus de 800.000 de lei, după ce în 2015 încasase 650.000 de lei.

Plus şi pentru şefii de la Nuclearelectrica

La Societatea Naţională Nuclearelectrica profitul net a fost anul trecut de 112,45 milioane de lei, în scădere cu 24,6% comparativ cu 2015, iar planul de investiţii, care a însumat 255,394 milioane de lei a fost realizat în proporţie de 51,55%. Principala explicaţie a şefilor de la Nuclearelectrica pentru nerealiyarea acestui indicator a fost amânarea pentru 2017 a unor investiţii la sediul central din Bucureşti. Deşi profitul şi investiţiile s-au redus, membrii Consiliului de Administraţie şi directorii cu contracte de mandat şi-au rotunjit uşor veniturile. Astfel membrii CA au încasat anul trecut 650.125 lei ( faţă de 623.406 lei în 2015), iar directorii cu contract de mandat au primit 1.516.523 lei net ( faţă de 1.494.593 în 2015).

Majorare de 246% a veniturilor administratorilor Electrica

Nici Grupul Electrica nu a făcut excepţie de la neîndeplinirea planului de investiţii. Planul de investiţii consolidat la nivel de grup a fost anul trecut de 844,619 milioane de lei, din care s-au investit efectiv doar 569,427 milioane de lei (67,3%). Cele mai mici investiţii au fost realiyate de filialele Electrica Serv (doar 1,5% din plan) şi Electrica SA (doar 3,167% din plan). În schimb remuneraţiile administratorilor au crescut cu 247% anul trecut, de la 863 mii lei în 2015, la 2,13 milioane lei în 2016, invocându-se, printre altele, recomandările formulate de un consultant internaţional pentru creşterea eficienţei organizaţionale a societăţii.