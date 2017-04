O replică din aur a căştii lui Darth Vader a fost realizată de un atelier de bijuterii din Japonia

Un atelier de bijuterii din Japonia va scoate la vânzare, pentru suma de 154 de milioane de yeni (1,3 milioane de euro), o replică din aur a căştii a maleficului personaj Darth Vader, pentru a marca 40 de ani de la primul film al seriei galactice "Star Wars", relatează marţi EFE.



Piesa de bijuterie va fi pusă la vânzare pe 4 mai, într-o aluzie la replica 'May the Force be with you' care se pronunţă în engleză similar datei (May the Forth), informează într-un comunicat atelierul Ginza Tanaka din Tokyo.



Replica din aur de 24 de carate are 30 de centimetri înălţime, 26,5 lăţime şi cântăreşte aproximativ 15 de kilograme şi va fi expusă la sediul magazinului dintr-un cartier al capitalei, începând de miercuri 26 aprilie.



Magazinul va pune de asemenea în vânzare 77 de plăci comemorative şi trei medalii ovale din aur şi o replică a afişului promoţional realizat în urmă cu patru decenii la preţul de 1,22 de milioane de yeni (10.155 de euro), potrivit comunicatului.



Monedele includ desene inspirate din film şi au gravat numărul '1977525', data premierei filmului.



Un bust al maleficului Darth Vader a fost deja realizat de atelierul din Tokyo, în urmă cu doi ani, în principiu pentru a face parte din colecţia producătorului american Disney, actualul deţinător al drepturilor seriei.



Ginza Tanaka a considerat însă atunci că replica avea un preţ prea mare pentru a putea fi achiziţionată de un cumpărător.



În 2014, cu prilejul lansării pe ecrane a filmului Godzilla, atelierul a realizat o figură din aur masiv a monstrului radioactiv în valoare de 150 de milioane de yeni (115.800 de euro).AGERPRES