Scandal la Digi 24. Pătraru, ironii crunte pentru Cosmin Prelipceanu: „Mă, Preli, să știi că dacă ți-o citesc, trebuie să te lichidez”

După ce a fost amenințat în direct de televiziunea la care lucrează că va fi dat în judecată dacă nu prezintă lista cu jurnaliștii acoperiți din presă, Dragoș Pătraru a ironizat din plin demersul postului tv. Tot la Digi 24.

"Cum să scot lista? Nu, că o am. Am pus-o pe aici. Toată lumea pregătită? Asta este lista? Morcovi, castraveți, două cepe, ouă! Nu, nu este asta, jur că o am. Doamne, Doamne, nu-mi vine să cred că se întâmplă așa ceva, despre prostiile prin care unii vor să facă rău acestui canal, având audiențe sub televiziunile de desene animate. Băi, am intrat cu lista aia, unde naiba o fi? Am făcut rost de listă. Ei și asta... Aveam io nu știu dubii. Mă, Preli, să știi că dacă ți-o citesc, trebuie să te lichidez. Io zic că mai bine ne potolim"

"Emisiunea asta nu este o instanță, nu dăm sentințe, ridicăm probleme și ne întrebăm. Presa nu este o știință exactă. De exemplu când unii spun U.M. Digi 24 simt așa un miros, un damf, se leagă de liste cu invitați. Probabil că vă întrebați de ce zic ăștia UM 24 postului pe care îl conduceți, domnul Prelipceanu? Dar nu vă întrebați de ce acest post se plasează de partea instituțiilor de forță, de ce vede plagiatele unora mai abitir decât ale altora", a continuat Pătraru.