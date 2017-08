Tratamente fara interferon pentru bolnavii de hepatita C

Mihai Adam

România ocupă locul 1 în Europa, ca număr total de cazuri de hepatita C, conform datelor de prevalenţă raportate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, relatate intr-un studiu Hep-CORE, realizat de Asociaţia Europeană a Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice (ELPA). În fiecare an sunt depistate peste patru milioane de noi cazuri de îmbolnăvire. În prezent, la nivel mondial, numărul celor infectați cu virusul hepatitei C (VHC) se ridică la 170 de milioane, ne avertizează studiile de specialitate prezentate la recentul Congres Internațional al Ficatului, care a avut loc la Viena.Aproximativ un milion de români sunt diagnosticați cu hepatita C și, din păcate, numărul lor este în continuă creștere.Semnalul de alarmă este tras de faptul că cei bolnavi nici nu știu că sunt infectați cu acest virus. Cei mai multi dintre ei ajung in stadii avansate ale bolii. De aceea este foarte importantă prevenția si depistarea precoce!

Incepand de acum doi ani, sistemul de sanatate romanesc ofera terapiile inovatoare pentru tratamentul hepatitei C pentru stadiile mai grave de boala, dar cu sincope. In perioada martie 2015 - octombrie 2016, in baza unui contract cost-volum rezultat incheiat de conducerea CNAS de la acea vreme, peste 5.000 de pacienti cu forme grave de hepatita C ( gradul de fibriza F4 si ciroza) au beneficiat de tratament inovativ, fara interferon. Din pacate, decidentii din sanatate de la acea vreme nu au considerat o prioritate asigurarea continuatii acordarii acestor terapii pentru pacientii cu hepatita C.

Acest lucru presupunea incheirea unui nou contract in octombrie 2016, cand a expirat valabilitatea celui anterior. Dupa schimbarea Guvernului Ciolos,

Noul presedinte al CNAS, dr Marian Burcea, a demarat negocierile cu producatorii pentru incheierea unui nou contract cost-volum- rezultat care sa asigure tratamentul fara interferon bolnavilor cu hepatita C, de data aceasta tratand si stadii mai incipiente de boala. Actualul contract a intrat in vigoare in martie 2017 si prevede tratamentul fara interferon pentru aproxmativ 12.000 de pacienti cu hepatita C, stadiile F4 (ciroză compensată), F3 și F2 (cu anumite comorbidități). Pentru accesul la aceste terapii, pana acum cateva luni, comisia de specialitate de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate aproba acordarea tratamentelor in baza dosarelor intocmite de medicii prescriptori. Acum, medicii gastroenterologi si infectionisti verifica daca pacientii se incadreaza in criteriile de eligibilitate prevazute in contractul cost -volum -rezultat si iau decizia de acordare a tratamentelor in baza protocoalelor de prescriere emise de comisia de specialitate a Ministerului Sanatatii.Cele 11 centre din tara unde se acorda tratamentul fara interferon sunt : Bucuresti, Iasi, Craiova, Targu Mures, Brasov, Oradea, Cluj, Galati, Constanta, Timisoara, Sibiu. Asociatia Echitate in Sanatate a identificat necesitatea unui dialog direct intre medicii prescriptori din cele 11 centre si autoritati si a demarat o campanie la nivel national in care medicii prescriptori au fost pusi fata in fata cu autoritatile centrale si locale pentru a lamuri eventualele neclaritati din protocoalele de prescriere. Dezbaterile s-au dovedit a fi extrem de eficiente si s-au bucurat de sustinerea autoritatilor, interesate ca accesul la aceste tratamente sa fie facil pentru pacienti. „Salut inițiativa organizării acestor întâlniri cu medicii prescriptori pentru tratamentul fără interferon al hepatitei C și le consider ca fiind foarte utile. Sunt interesat să asigurăm accesul pacienților la acest tratament, respectând criteriile de eligibilitate și protocolul realizat de comisia de specialitate din Ministerul Sănătății și consider că este necesar un feedback din toate cele 11 centre din țară în care se prescrie acest tratament inovator. Îmi doresc ca în cadrul acestor întâlniri să fie lămurite eventualele neclarități pe care medicii prescriptori le pot avea.

Intenționez ca, împreună cu specialiștii, în cazul în care vor fi necesare, să introducem câteva clarificări sau simplificări în actualul protocol", a declarat președintele CNAS, conf. univ. dr. Marian Burcea.„Medicii prescriptori se simt responsabili și, poate, s-au simțit descurajați de lipsa comisiei de specialitate din casele de sănătate. Sunt necesare clarificări pentru ca pacienții să aibă acces mai facil la tratament. Este momentul să discutăm deschis despre toate neclaritățile. Marea problemă a tuturor este ce se întâmplă când sau dacă survine controlul: i se pune în cârcă medicului prescriptor tratamentul doar pentru că au fost niște neclarități în protocol?", a spus ec. Rodica Biro, președintele CJAS Mureș.Unele intrebari ale medicilor prescriptori au primit raspuns pe loc, in cadrul intalnirilor, alte probleme ridicate de medici au fost transimise autoritatilor, care au promis introducerea unor clarificari suplimentare in protocoalele de prescriere, astfel incat medicii sa poata acorda tratament fara teama ca, la un eventual control, ar putea sa le fie imputat costul tratamentului prescris, pe motiv ca au incalcat prevederile protocoalelor medicale.La finalul intalnirilor din cele 11 centre , Asociația Echitate în Sănătate a înaintat un raport către comisiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și către comisia de experți pentru afecțiuni hepatice a CNAS, în care sunt consemnate nelămuririle, dar și propunerile de modificare a protocoalelor de prescriere a tratamentelor fără interferon, semnalate de medicii specialiști prezenți la dezbateri.Conform declarațiilor președintelui CNAS, până în luna septembrie vor fi analizate observațiile medicilor prescriptori de către comisia de specialitate a Ministerului Sănătății. In urma acestei analize, va fi luata in calcul posibilitatea unor clarificări și chiar simplificări în protocoalele de prescriere a tratamentelor inovatoare pentru hepatita C, dar respectând cu strictețe criteriile de eligibilitate în vigoare.Cu siguranta, Romania trebuie sa se alinieze cu celelalte state europene care lupta pentru eradicarea acestei maladii. In viitor, este necesar ca tratamentele sa fie asigurate pentru toti bolnavii cu hepatita C, indiferent de stadiile de boala, chiar si pentru cei purtatori de virus C care nu dezvolta boala, dar o pot transmite.