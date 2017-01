Băsescu: În mandatele mele CSAT şi-a făcut datoria;îmi asum hotărârile luate privind lupta anticorupţie

Adrian Manolache

Fostul preşedinte Traian Băsescu spune că în mandatele sale de şef al statului CSAT şi-a făcut datoria, adăugând că îşi asumă "legalitatea, corectitudinea şi oportunitatea" hotărârilor care au vizat "consolidarea instituţiilor statului şi lupta împotriva corupţiei".



''Eu, Traian Băsescu, fost preşedinte al României, îmi asum (aşa cum cred că o face orice alt membru CSAT) legalitatea, corectitudinea şi oportunitatea hotărârilor CSAT în general şi în mod particular a acelora care sunt acum în dezbatere publică şi care au vizat consolidarea instituţiilor statului, lupta împotriva corupţiei, a evaziunii fiscale, a crimei organizate (inclusiv a traficului de persoane), a spălării banilor şi a criminalităţii transfrontaliere, a traficului de armament etc. Altfel, dacă astăzi aş fi în situaţia de a lua decizii în cadrul legislativ al vremii, vă asigur că aş proceda similar ca în perioada 2004 - 2014. Vă asigur că, în mandatele mele, CSAT şi-a făcut datoria pe deplin faţă de interesele ţării în raport de nivelul ridicat al corupţiei şi al crimei organizate la data luării deciziilor'', a scris Băsescu, vineri, pe pagina sa de Facebook, după acuzaţiile din spaţiul public potrivit cărora din cauza "hotărârilor ilegale" ale CSAT" din perioada mandatului său, "SRI, DNA şi instanţele de judecată au ajuns să facă abuzuri".



Preşedintele PMP admite că există abuzuri, dar subliniază că nu el sau CSAT sunt responsabili.



"Categoric sunt abuzuri, mistificări de dosare penale, oameni nevinovaţi condamnaţi, abuzuri în practicarea arestului preventiv şi în penitenciare, abuzuri în întocmirea dosarelor penale (...), dar dacă vreţi corectitudine, căutaţi responsabilii în altă parte, pentru că nici CSAT şi nici eu nu am cerut să se facă dosare penale şi cu atât mai puţin unor anume persoane, cum nu am aprobat nici încălcarea legii", subliniază el.



În context, el le recomandă celor care ''îl atacă public'' să citească ultimul raport MCV, pentru a avea o imagine cu privire la progresele justiţiei în mandatul său.



"Justiţia a făcut progrese, dar indiscutabil mai are enorm de făcut pentru a fi credibilă şi mai ales deplin cinstită. Niciodată CSAT nu a aprobat protocoale interinstituţionale", conchide Băsescu. www.agerpres.ro