„Nelson” de Jean Robert, în premieră națională pe scena Teatrului Național din București: Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Mircea Rusu, Gheorghe Ifrim, printre numele mari din distribuție

Distribuția îi reunește pe actorii pe Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Mircea Rusu, Gheorghe Ifrim, Lucian Ifrim, Isadora Băltățeanu, Tudor Istodor, Mihai Munteniță, Denis Hanganu și Ciprian Nicula.

„Nelson” de Jean Robert‑Charrier este o comedie de situație care explorează cu umor şi ironie contrastele sociale şi familiale. Protagonista, Jacqueline, o avocată de succes mânată de ambiţie, avere şi aparenţe, este pusă în situaţia de a-şi ascunde adevărata fire. Atunci când fiica ei, Christine, îşi doreşte să plece într‑o misiune umanitară, Jacqueline acceptă să găzduiască o familie militantă ecologistă. Pe durata unui dineu, ea trebuie să îşi asume temporar un rol de vegană convinsă şi protectoare a animalelor pentru a părea pe „linie” cu invitaţii, iar inima sa va fi sensibilizată de un iepure pitic numit Nelson.

Spectacolul devine o oglindă satirică a discrepanțelor dintre imagine şi realitate, promisiunile sociale şi ipocrizia cotidiană. Familia „privilegiată”, carnivoră şi preocupată de lux, este pusă faţă în faţă cu o familie vegană, militantă şi cu valori îndreptate spre ecologie, iar situaţiile de tensiune „carnivor versus vegan” servesc drept catalizator pentru farse, revelaţii şi momente de adevăr. Finalul aduce întrebarea dacă această mascaradă va reuşi să ţină până la capăt, iar dacă nu, ce se întâmplă când apar adevăratele sentimente, adevăratele alianţe şi dezvăluirile de sine.

Titlul a avut premiera mondială la Théâtre de la Porte Saint‑Martin din Paris, una dintre sălile importante ale capitalei franceze și s-a bucurat de nu mai puțin de 350 de reprezentaţii în ultimele zece stagiuni.

Biletele sunt disponibile pe https://proticket.ro, https://fanteatru.ro și pe bilet.ro.

Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.

Parteneri media: Spot media, Garbo, Kudika, 9 a.m., AGERPRES, Nine O’clock, Zile și Nopți, Romania Journal, Radio România Cultural, București Business, Prahova Business, Constanța Business, Ordinea Zilei, Media Expres, Happ.ro.