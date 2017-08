Deputaţii au tocat în ultimii zece ani 100 milioane de euro

Camera Deputaţilor a cheltuit în ultimii zece ani aproape 100 de milioane de euro numai pe bunuri şi servicii. Camera inferioară a Parlamentului a atribuit în acest sens circa 1.100 de contracte în urma unor licitaţii sau cereri de oferte, dar şi peste 3.500 de cumpărări directe. Setea de achiziţii s-a dovedit de-a dreptul insaţiabilă în 2015, când aleşii noştri au tocat peste 18 milioane de euro pentru una-alta, un record absolut după 1989. În comparaţie, cu un an înainte, în 2014, au cheltuit de aproape nouă ori mai puţin.



Un rezumat al achiziţiilor făcute de Camera Deputaţilor în intervalul 2007- 2017, prin intermediul Serviciului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) ne relevă faptul că cea mai importantă cheltuială făcută de camera inferioară a Parlamentului a fost cea de peste 3,1 milioane de euro pentru amenajarea parcării subterane de la Palatul Parlamentului, în baza unui contract atribuit în octombrie 2010.



2,2 milioane euro a costat retehnologizarea instalaţiilor de alimentare de rezervă cu energie electrică a Palatului Parlamentului, în decembrie 2015.

Acareturile de la Casa Poporului reprezintă însă doar o mică parte din cheltuielile de 100 de milioane de euro pe care deputaţii le-au făcut din banii noştri.



Plimbările aleşilor, la loc de cinste

Transportul aerian, intern şi internaţional, al deputaţilor noştri reprezintă cea mai mare pondere din totalul chetuielilor din aceşti ultimi zece ani. Cel mai „frumos” din partea lor e că se dovedesc relativ constanţi în plimbări - aproximativ 1,5 milioane de euro pe an, dovadă a grijei ce o poartă destinelor şi prosperităţii noastre, fireşte.



Numai anul acesta Camera Deputaţilor a cheltuit circa 1,6 milioane de euro pentru zborurile interne şi internaţionale ale aleşilor.

Şi cheltuielile cu benzina şi motorina limuzinelor de la Camera Deputaţilor sunt semnificative, în creştere de la an la an: 368.000 euro în 2012, 387.000 euro în 2013, 392.000 euro în 2014, 405.000 euro în 2015, 422.000 euro în 2016 şi 245.000 euro doar pentru prima parte a anului 2017.

Bugetul deputaţilor, ochiul dracului

Camera Deputaţilor a avut un buget oscilant în ultimii zece ani, cu o tendinţă generală de creştere. Potrivit comunicărilor oficiale, camera inferioară a Parlamentului a sărit de la 250 milioane de lei în anul 2007 la 269 milioane de lei în 2008, urmat de un salt spectaculos la 301 milioane de lei în 2009. Revin cumva cu picioarele pe pământ în 2010, când se mulţumesc cu doar 255 milioane de lei, pentru ca în 2011 să fie de-a dreptul austeri, cu un buget de 209 milioane de lei. În 2012 au cheltuit 216 milioane de lei, în 2013 au coborât la 211 milioane de lei, pentru ca în 2014 să sară la 235 milioane de lei, iar în 2015 la 236 milioane de lei. În 2016, deputaţii s-au dezlănţuit, pur şi simplu, tocând 340 milioane lei, pentru ca în 2017 să se mulţumească cu 254 milioane de lei. Una peste alta, cele 2,77 miliarde de lei cheltuite de Camera Deputaţilor în perioada 2007- 2017 reprezintă echivalentul aproximativ al unui demonic 666 milioane de euro.