Irina Loghin își surprinde fanii: De ce a renunțat la părul lung

Artista a dezvăluit că a luat această decizie radicală în urma unui consult medical, notează spynews.ro.

Tratament pentru regenerarea părului

„Am avut mare curaj să mă tund, dar nu întâmplător. Am fost la un consult, la un medic, care mi-a recomandat un fel de ser pentru a-l regenera, și iată ce a ieșit. Am vrut să apar cu el așa. Așa voi ieși pe stradă. Nu îmi displace pentru că este foarte comod. Am purtat o perioadă părul scurt, în tinerețe. Nu-i problemă, căci va crește”, a spus Irina Loghin.

Vacanță și mulțumiri fanilor

După Anul Nou, artista s-a relaxat în Italia.

„După Anul Nou am fost plecată în Italia, m-am simțit extraordinar. Tot timpul sunt cu gândul la voi. Mă bucur că nu sunt niciodată singură și că vă simt în preajma mea”, a spus Irina Loghin.