PNL și PDL nu se înghit nici la trei ani după fuziune

Marea fuziune dintre PNL şi PDL, decisă de cele două partide în vara lui 2014, ar urma să se încheie definitiv odată cu alegerea unui lider unic la Congresul din 17 iunie. La trei ani distanţă de la parafarea mariajului, contopirea vechilor pedelişti în marele PNL pare un proiect mai degrabă iluzoriu. Politic vorbind, relaţia dintre cele două tabere urmează procesul chimic al combinării uleiului cu apa, iar cum dragoste cu de-a sila nu se poate, marea unificare a dreptei e pe cale să sfârşească lamentabil, complicând serios ecuaţia prezidenţialelor din 2019.

Cu ceva mai mult de două săptămâni înaintea Congresului care ar trebui să definitiveze fuziunea, liderii vechiului PDL recunosc fără ocolişuri că, la firul ierbii, liberalii şi pedeliştii nu prea s-au înghiţit niciodată. „De la fuziune, nu a fost zi de la Dumnezeu ca din fiecare colț al țării, din oricare structură PNL din teritoriu, să nu se facă auzite remarci precum: ne-am asociat cu Băsescu, cu FSN-iștii, cu cei care au tăiat pensii și salarii, cu cei care impurifică liberalismul. Sunt oameni cărora le «pute» oricare dintre membrii PDL, oameni care urăsc visceral”, acuză fostul pedelist Cezar Preda. Deputatul PNL s-a întrebat într-o postare pe Facebook care este marea vină a foştilor pedelişti, cei care au intrat „într-un proiect grandios” pentru a da României primul preşedinte liberal, în 2014. „Am acceptat umilințe pe care niciun partid nu le acceptă, am strâns din dinţi, am tăcut atunci când aveam dreptul să vorbim, am acceptat resemnați , dar activi, o fuziune grea. Și poate niciodată total definitivată. Am avut o înțelegere ca între frați: unul dă președintele, celălalt, prim-ministrul. Din start am văzut că celor care erau responsabili de a construi prin echilibru (cuvântul-cheie al reușitei fuziunii) noul partid le mirosea urât și au făcut totul pentru a nu se ţine de cuvânt”, a descris fostul vice PDL prigoana pedeliştilor după fuziune. Cezar Preda consideră că prin capitularea lui Cătălin Predoiu, cel care s-a retras din cursa pentru şefia PNL, „am trimis militanţii PDL acasă”. Preda susţine că anumiţi „lideri marcanţi” l-au împins pe Predoiu să-şi asume candidatura la Congres, însă tot aceştia l-au „trădat mişeleşte pentru strict interese personale”, ceea ce a produs resemnare printre activiştii proveniţi din PDL. Singurul pedelist care aspira la şefia marelui PNL, Predoiu s-a retras din cursă după ce a pierdut sprijinul lui Vasile Blaga, iar liderii politici din Ardeal, în frunte cu Mircea Hava, Gheorghe Falcă şi Ilie Bolojan, au ales să-l susţină pe Ludovic Orban în lupta pentru şefia partidului.

Reuniunea noastră are o misiune istorică. Nu sunt vorbe mari, o simţim cu toţii. Astăzi am semnat împreună certificatul de naştere al celui mai mare partid de centru-dreapta din istoria modernă a României. Vasile Blaga, preşedinte PDL, iulie 2014

S-a împlinit profeţia lui Tase

Atmosfera descrisă astăzi de fostul lider PDL Cezar Preda confirmă, la distanţă de doi ani, „profeţiile” făcute de fostul senator PNL Teodor Atanasiu într-o şedinţă internă a PNL Bistriţa. Atanasiu a fost înregistrat atunci, iar stenogramele au făcut furori în presa vremii, cel bănuit că ar fi condus operaţiunea „interceptarea” fiind fostul lider PDL, deputatul Ioan Oltean. „Noi fără PD nu câștigam președintele. Ne-am ținut de nas și am făcut un compromis. Altfel nu se putea. Am făcut un lucru, eu zic deștept. De ce? Noi am făcut o fuziune paritară în care noi am dat numele partidului, sigla partidului, candidatul la președinție al partidului și ei ne-au dat sediul (râsete), în care să funcționăm. Eu vă spun că le-am dat și iluzia că o să aibă prim-ministrul. N-o să-l mai aibă. Vă dau în scris că nu o să-l aibă! Deci partidul ăsta va fi al vostru, nu al lor. Să fie foarte clar! A fost și va fi al nostru. Am avut nevoie de ei, acum nu mai am nevoie. Le-am spus că, dacă pleacă mâine, îmi fac un bine. Nu o să plece, nu-s proști. O să conviețuim cu ei. Liderii lor o să dispară rând pe rând”, îi asigura Atanasiu pe liberali în 2015. Iar profeţia lui „Tase” nu e departe de realitate. La finalul alegerilor interne din teritoriu, pedeliştii s-au ales cu 15 organizaţii judeţene, în vreme ce vechii liberali au pus mâna pe 34 de filiale. Mai mult, după retragerea lui Predoiu, în lupta pentru şefia PNL au rămas doar liberali, pedeliştii Raluca Turcan şi Mircea Hava vizând doar un post de prim-vicepreşedinte după Congres.

Fuziunea cu PDL nu trebuie privită ca o diluare a identităţii noastre, ci, dimpotrivă, ca o întărire a ei. Am încredere că, la sfârşitul procesului de fuziune, identitatea noastră politică va fi mai puternică şi se va îmbogăţi cu abordări şi soluţii noi. Klaus Iohannis, preşedinte PNL, iulie 2014