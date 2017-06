Premierul copy/paste cu epoleţii la vedere, uns de Iohannis 

DIANA OROS

Preşedintele Klaus Iohannis a acceptat aseară propunerea PSD pentru funcţia de prim-ministru. Mihai Tudose (50 de ani), deputat PSD şi ministru demisionar al Economiei, a fost însărcinat cu formarea noului Guvern. Tudose a fost acuzat că şi-a plagiat teza de doctorat obţinută în 2010 la Academia de Informaţii a SRI sub îndrumarea Generalului Oprea, iar anul trecut a solicitat retragerea titlului de doctor în urma acestui scandal. De-a lungul timpului, Tudose a fost indicat de mai multe voci din PSD printre ofiţerii acoperiţi din partid.

Liviu Dragnea s-a lăudat că va separa politica de servicii, însă PSD pare să fi căzut din lac în puţ cu noua propunere de prim-ministru. Dacă Sorin Grindeanu are la activ doar un curs de o lună şi jumătate în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii a SRI, urmaşul său la Palatul Victoria are legături mult mai solide cu şcoala de ofiţeri a SRI. Mihai Tudose a devenit în 2010 doctor al Academiei SRI în domeniul „ Ştiinţe Mili tare şi Informaţii”, teza sa de doctorat fiind coordonată de academicianul Gabriel Oprea, el însuşi acuzat de plagiat şi deposedat de titlul de doctor. Tudose a intrat în luma reflectoarelor în anul 2015, pe vremea când era ministru al Economiei în Guvernul Ponta. La acea vreme, Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie a scris că lucrarea sa de doctorat a fost plagiată, circa 50 de pagini fiind copiate, fie cuvânt cu cuvânt, fie prin reformulări minore, din altă lucrare de doctorat, susţinută cu un an mai devreme de comisarul-şef Radu Andriciuc, la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza. „Din doctoratul comisarului-şef s-au copiat inclusiv părţi din concluzii, câteva anexe şi chiar o secţiune din bibliografie”, potrivit CRJI. În apărarea sa, Tudose a expicat că la momentul redactării lucrării erau alte vremuri” şi, oricum, el a avut „acordul scris al autorilor”. Ulterior, în martie 2016, Tudose a cerut de bunăvoie retragerea titlului de doctor. Diploma o b ţ i n u t ă l a Academia SRI l-a ajutat însă în carieră. Doctorul Mihai Tudose a fost lector universitar (în 2011) şi conferenţiar universitar (în 2013) la Academia SRI, acolo unde a predat cursurile de „Securitate naţională şi euroatlantică” şi „Protecţia infrastructurilor critice”. „Mihai Tudose nu şi-a luat acel doctorat pentru a-i folosi pentru un salariu sau nişte venituri mai mari. A decis să facă cerere conform legii să-şi retragă doctoratul şi cu asta basta”, l-a apărat Liviu Dragnea. Inclus des printre „acoperiţi” De-a lungul timpului, Tudose a fost indicat de unele voci din PSD ca făcând parte dintre ofiţerii acoperiţi din partid. Unul dintre cei care au sugerat că Tudose ar fi printre acoperiţi, fără să-i pronunţe numele, a fost Victor Ponta. Fostul premier a scris în martie 2016 că „ofiţerii” vor să preia puterea în PSD, el referire la unul dintre vicepreşedinţi. „Nu sunt ofiţer acoperit şi nu-mi doresc să preiau puterea în partid. Sunt deja puţin iritat de acest lucru”, a reacţionat Tudose la acea vreme. Fostul deputat Cristian Rizea l-a indicat şi el pe Mihai Tudose printre acoperiţii din PSD. În ianuarie 2017, Rizea i-a cerut lui Liviu Dragnea „să-i elimine în primul rând pe acoperiţii din PSD”, dându-i ca exemplu pe „domnii deputaţi Mihai Tudose, Gabriel Vlase, Georgian Pop şi Marcel Ciolacu”. S-a jurat în CEx că nu e securist Suspiciunile care planează asupra lui Tudose au fost principalul subiect de discuţie în CEx-ul PSD desfăşurat înaintea consultărilor de la Cotroceni. Propunerea de premier a fost votată cu patru abţineri (Nicolae Bădălău, Paul Stănescu, Codrin Ştefănescu şi Marian Mina), Mihai Tudose fiind întrebat tranşant dacă este omul SRI, el oferind garanţii că „singura comandă pe care o are este numai la partid”. „A fost întrebat de Codrin Ştefănescu, cred. Răspunsul a fost categoric nu. Eu nu am avut niciodată vreo umbră de dovadă, în ultimii ani, că Mihai Tudose ar avea dublă comandă”, a explicat Liviu Drag- nea. Cu toate acestea, Olguţa Vasilescu a spus după CEx că Tudose „va avea obligaţia ca într-un termen foarte scurt să ne arate că nu are dublă comandă”. Celelalte variante de premier ale PSD au fost Mihai Fifor, Olguţa Vasilescu, Carmen Dan, Marcel Ciolacu şi Adrian Ţuţuianu, toţi cei cinci refu-zând postul în faţa colegilor. Tudose a fost singurul care şi-a asumat nominalizarea, fiind votat şi într-o şedinţă separată a conducerii ALDE. Zero realizări la minister În luna februarie, Tudose a devenit ministru al Economiei în cabinetul Grindeanu, după ce a mai ocupat acest post timp de aproape un an în Guvernul Ponta. În evaluarea realizată de Darius Vâlcov, ministrul demisionar apare cu zero măsuri îndeplinite, două îndeplinite doar parţial şi 17 neîndeplinite. Tudose este deputat PSD aflat la al cincilea mandat, iar din 2015 este vicepreşedinte PSD la nivel naţional. A intrat în politică în anul 1992 ca membru al FDSN, aripa desprinsă de Ion Iliescu din FSN-ul mamă şi devenită, ulterior, PSDR – actualul PSD.

Pe lângă Academia SRI, în CV-ul lui Mihai Tudose mai apar cursuri post-universitare la Colegiul Național de Apărare, Institutul Diplomatic şi Colegiul Superior de Securitate Națională din subordinea SRI. Doctoratul plagiat de Tudose, publicat de RAO International Publishing Company, cuprinde cuvinte laudative scrise de către generalul (r) SRI Florian Coldea şi fostul director SRI George Maior.