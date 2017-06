Premierul SRI şi-a cosmetizat CV-ul 

Premierul desemnat Mihai Tudose şi-a falsificat CV-ul. Asta reiese dintr-o reacţie a Academiei Naţiona­le de Informaţii a SRI care a precizat pentru pressone.ro că social-democratul nu a predat niciodată în cadrul Academiei, aşa cum susţine acesta în CV. Mihai Tudose a recunoscut , ulterior, că nu a predat niciodată la Acade­mia SRI, deşi îşi trecuse în CV funcţiile de lector şi conferenţiar universitar.

„Domnul Mihai Tudose nu a fost încadrat niciodată la Academia Națională de Infor­mații și nu a predat în cadrul Academiei nici ca profesor asociat”, este răspunsul oferit de Academia SRI la o solicitare a jurnaliştilor de la pressone.ro. Reprezentanţii Academiei susţin că premierul desemnat a participat la un concurs pentru o poziție de conferențiar universitar, însă nu a mai soli­citat încadrarea ulterioară pe un post didactic. Cu toate acestea, Mihai Tudose se laudă în CV-ul său cu funcţiile de lector (în 2011) şi conferenţiar universitar (în 2013) la Academia Naţională de Infor­maţii a SRI. Mai mult, premi­erul desemnat a avut grijă să menţioneze în CV şi cursurile pe care le-ar fi predat: „Stra­tegii de securitate şi apărare”, „Securitate naţională şi euroatlantică” şi „Protecţia infrastructurilor critice”.

Pus în faţa faptului împlinit, Mihai Tudore a recunoscut că Academia SRI are dreptate, însă nu a explicat de ce şi-a măsluit CV-ul cu titluri acade­mice iluzorii. „Da! E corect ce spune Academia. Am luat titlul în vara lui 2014, iar materia era pentru 2015. Între timp am intrat în Guvern în decembrie 2014 şi nu am mai mers să predau fiindcă am considerat că nu le pot face pe ambele în acelaşi timp. Nu aveam timpul fizic necesar. Tocmai de aceea nu se regăseşte la venituri niciun leu de acolo si niciun contract de muncă. Conform uzanțelor universitare, dacă nu te prezinţi la post după ce începe semestrul se d i s p o n i b i l i z e a z ă postul”, a explicat Tudose pentru stiripe­surse.ro. Premierul desemnat a plagiat aproximativ 50 de pagini din lucrarea sa de doctorat susţinută la Academia SRI, menţionând ulterior că a plătit câteva mii d e e u r o p e n t r u acestea comisarului-şef Radu Andriciuc. „Domnul Tudose m-a contactat și i-am cedat drepturile de proprietate, ca pentru orice marfă. Era 2008 și aveam niște probleme financiare, plus c ă f i ul me u dădea bacalau­reatul. A fost vorba de câteva mii de euro”, a r e c u n o s c u t comisarul-șef. Preşedintele Klaus Iohannis l-a însărcinat pe Tudose cu formarea noului Guvern, deşi în octombrie 2016 susţinea că „un poli­tician trebuie să dispară din politică dacă a plagiat, iar un profesor universitar trebuie să dispară din viaţa acade­mică”.