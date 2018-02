Şerban Nicolae spune că DNA trebuie refăcută din temelii

Instituţia DNA trebuie refăcută din temelii, a declarat luni liderul senatorilor social-democraţi, Şerban Nicolae, care este de părere că şi Laura Codruţa Kovesi ar trebui să plece de la şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie.



Întrebat dacă şefa DNA ar trebui să îşi dea demisia, senatorul PSD a spus: "Din punctul meu de vedere nu mai poate rămâne în fruntea acestei instituţii".



El a precizat că nu se lasă impresionat de "spovedaniile învinşilor", care au făcut şi ei parte dintr-un sistem care a distrus oameni, cariere, familii.



"Cel mai bine era ca aceste lucruri să nu se întâmple. Cel mai bine era ca, dacă se întâmplau, să fie dezvăluite atunci. De regulă, pe mine spovedaniile învinşilor nu mă impresionează foarte tare, mă ajută să încerc să previn pe viitor o asemenea procedură, asemenea mecanisme de o ticăloşie greu de imaginat, pentru că eu cred că încă nu am aflat totul. (...) Noi am aflat că lupta anticorupţie era una selectivă. Dacă prindeai un corupt nu îl sancţionai, încercai să îl forţezi să îţi dea un alt corupt mai interesant sau mai important. (...) În toată această perioadă, oameni au fost distruşi - au fost distruşi oameni, cariere, familii -, dacă ar fi fost o luptă anticorupţie, atunci ar fi fost sancţionaţi toţi corupţii descoperiţi", a declarat Şerban Nicolae, la sediul PSD.



Potrivit acestuia, s-a ajuns "într-un moment foarte grav, în care practic DNA ar trebui refăcută din temelii".



"Acolo sunt oameni valoroşi, există procurori capabili, oameni ştiutori de carte, cu respect faţă de lege, dar eu cred că în momentul de faţă instituţia este profund coruptă, una profund afectată de o boală foarte gravă, internă. Practic - refăcută din temelii. Din punctul meu de vedere, credibilitatea instituţiei s-a prăbuşit şi lucrul ăsta este foarte grav, pentru că cei care plătesc şi această luptă anticorupţie sunt contribuabilii. Dacă cetăţenii nu au încredere şi sunt tot mai convinşi că a fost un spectacol politic, un joc ticălos de a stabili cine poate şti cine nu poate să ocupe funcţii politice în această ţară, atunci nu numai că nu o să creadă lucrurile astea, nu o să creadă nici când vor întâlni corupţia reală, vizibilă, o vor accepta ca parte a unui joc de interese al altor persoane sus puse. (...) Din punctul meu de vedere, instituţia aceasta trebuie refăcută din temelii, pentru că, după aproape 16 ani, lucrurile au mers într-o direcţie foarte greşită", a afirmat senatorul social-democrat.



Duminică seara, într-o emisiune la Antena 3, procurorul DNA Mihaiela Moraru Iorga a susţinut că şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie a chemat-o şi a întrebat-o dacă ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al cărui nume era vehiculat pentru postul de premier.



"Trebuia desemnat la un moment dat premierul României. Era vehiculat numele unui fost ministru. Exista în lucru la mine un dosar cu acest fost ministru. Nu dau nume pentru că nu vreau să spună cineva că am stricat vreo anchetă. Am fost chemată şi întrebată dacă am putea să ieşim cât mai repede cu acel dosar. Explicaţia a fost de genul că, dacă acest domn va ajunge premier, doamna Dana Gîrbovan va fi ministru al Justiţiei, ceea ce ar însemna un dezastru pentru noi", a povestit Mihaiela Moraru Iorga.



Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, a precizat luni, pentru AGERPRES, că nu a existat nicio discuţie cu vreun procuror din DNA sau cu Mihaiela Moraru Iorga despre un dosar referitor la un ministru care putea să ajungă premier.



"Nu a existat nicio discuţie cu vreun procuror din DNA sau cu inculpata Mihaiela Moraru Iorga despre un dosar referitor la vreun ministru care putea să ajungă premier. Nu am făcut niciodată presiuni sau acte de imixtiune în activitatea vreunui procuror. Nu comentez afirmaţiile nereale ale inculpaţilor", a precizat Kovesi, într-un răspuns către AGERPRES.



Săptămâna trecută, Direcţia Naţională Anticorupţie a informat că procurorul Mihaiela Moraru Iorga a fost trimisă în judecată pentru favorizarea făptuitorului şi fals intelectual în formă continuată (patru acte materiale). AGERPRES