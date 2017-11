Sorin Moisă a demisionat din PSD

"Astăzi am decis să îmi prezint demisia din PSD", a scris Moisă, pe Facebook, adăugând că, sub conducerea lui Liviu Dragnea, "PSD a dezgropat, reactivat şi adaptat la contextul actual al României o parte dintre reflexele îndelung cultivate în anii naţional-comunismului".



El a făcut referire şi la modul în care au fost prezentate de către PSD relaţia cu Bruxelles-ul şi cu multinaţionalele.



"Ce oferă PSD acum nu este patriotism, ci naţionalism de tip polonez sau maghiar, frustrat, în mod steril opus Bruxelles-ului, conservator social. O formă de discurs şi practică politică ce apropie ţara nu doar de grupul iliberal al ţărilor de la Vişegrad, ci şi de Rusia lui Putin", a susţinut Moisă.



Europarlamentarul invocă şi "lipsa de empatie" arătată cu prilejul aniversării lui Dragnea în ziua comemorării Colectiv.



"Lipsa halucinantă de empatie, individuală sau de grup, arătată cu prilejul aniversării lui Liviu Dragnea în ziua comemorării celor doi ani de la Colectiv m-a zguduit profund", a afirmat Moisă.



Potrivit acestuia, un "motiv imens de supărare" pe PSD este "neprioritizarea (în realitate) a construcţiei autostrăzii Târgu Mureş - Târgu Neamţ - Iaşi, durerea Moldovei, leagănul electoral al PSD".



Sorin Moisă a făcut referire în mesajul său şi la lupta împotriva corupţiei şi la cazul TelDrum.



"PSD a ajuns la un nivel de neîncredere internă şi internaţională în care lumea nu îi mai crede în materie de reformă a justiţiei nici măcar acolo unde eventual au dreptate. De aceea, ar fi bine să trimită mai întâi proiectele de reformă Comisiei de la Veneţia şi să aştepte opinia acesteia, care nu poate fi bănuită de partizanat", a spus Moisă.



În ceea ce priveşte cazul TelDrum, el a afirmat: "Chiar dacă la finalul procesului nu i s-ar dovedi vinovăţia, poziţia lui Liviu Dragnea în fruntea partidului şi a Parlamentului României a devenit nesustenabilă oriunde în lumea civilizată. (...) Ce pare să se întâmple acum este că domnul Dragnea împinge România, pentru a se salva, înspre un proiect autoritar, pentru a justifica ignorarea reacţiei Uniunii Europene şi SUA la o operaţiune-şoc împotriva justiţiei".



Sorin Moisă a vorbit şi despre relaţia sa cu PSD, în care a fost adus de Victor Ponta.



"Am fost adus nu din stradă, ci dintr-o carieră europeană deja solidă, construită exclusiv prin eforturi proprii. Deci PSD nu m-a 'făcut om' şi Victor Ponta nu a pretins niciodată asta. (...) Relaţia bună cu acesta, întemeiată pe colaborare profesională în perioada când eu lucram la Comisia Europeană împreună cu Dacian Cioloş (cum lucrasem şi cu Emil Boc şi Mihai Răzvan Ungureanu, în acelaşi mandat), nu s-a transferat niciodată asupra partidului. Am rămas un corp străin", a completat europarlamentarul.



Moisă a precizat că demisia din PSD va fi însoţită de demisia imediată din grupul S&D şi renunţarea la toate dosarele încredinţate de acesta din urmă.



"Multe partide politice din grupul S&D, în ultimii ani, s-au mutat spre o stângă radicală cu care nu am afinităţi decât cel mult în materie de pură speculaţie intelectuală. Legătura mea solidă cu Grupul S&D era delegaţia PSD, o delegaţie pragmatică, situată în zona moderată, centristă, a S&D. Odată această legătură desfăcută, mă voi alătura, ca independent, grupului PPE, care în ultimii ani a ocupat terenul de la centrul spectrului politic, eliberat în mod neinspirat de S&D", a arătat el.



Sorin Moisă a precizat că nu va va intra în niciun partid, organizaţie, fundaţie, platformă politică din România. "Cu excepţia cazului, extrem de puţin probabil, în care voi putea contribui la un moment cu adevărat transformator în politica românească", a precizat el. AGERPRES