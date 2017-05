​​​​​​​Bărbatul care a văzut toate țările lumii recomandă România

Gunnar Garfors este un norvegian care a vizitat toate țările de pe planetă înainte să împlinească vârsta de 37 de ani. Garfors a doborât mai multe recorduri și a adunat experiențe demne de invidiat. A făcut asta fără demisioneze de la serviciu, cu multă răbdare și pasiune. La final a tras linie și a alcătuit un top 12 al țărilor pe care oricine trebuie să le viziteze la un moment dat în viață. În mod surprinzător, România se află pe primul loc în clasamentul norvegianului.

Trăim într-o țară binecuvântată cu munte și mare, o deltă spectaculoasă, locuri unice și tradiții inedite. Cu toate acestea, de multe ori, calitatea turismului este îndoielnică. La asta adăugăm infrastructura rutieră precară și lipsa implicării din partea autorităților la capitolul investiții și promovare. Vrem să evadăm dincolo de granițe de câte ori avem ocazia și ignorăm, ca români, potențialul uriaș oferit de o țară bogată în relief și peisaje. Chiar și așa, mulți dintre străinii care vin la noi sunt fascinați de ce găsesc. Așa a simțit și Gunnar Garfors, un norvegian care în 2013 a cucerit titlul de cel mai tânăr om care a vizitat toate țările lumii. A străbătut globul în lung și-n lat, apoi a scris o carte despre cum a rămas fără țări de vizitat și a creat un site unde povestește despre aventurile sale în întreaga lume și oferă sfaturi iubitorilor de călătorii. Nu este singurul record cucerit de norvegian, acesta reușind să viziteze 19 țări în doar 24 de ore. Când cineva îl întreabă care sunt țările lui preferate, norvegianul va spune România, Madagascar și Islanda.

ȚĂRILE RECOMANDATE DE GUNNAR GARFORS

1. România

2. Madagascar

3. Islanda

4. Vietnam

5. Kârgâstan

6. Kiribati

7. Noua Zeelandă

8. Nicaragua

9. Sierra Leone

10. Insula Dominica

11. Norvegia

12. Uruguay

Norvegianul îndrăgostit de Transilvania

Gunnar nu știa mai nimic despre România când a venit pentru prima oară aici. Auzise de clasicele stereotipuri despre Dracula și comunism, însă a descoperit cu totul altă lume. “Am zburat până în Sibiu şi trebuie să spun că eu chiar iubesc Transilvania, oamenii şi peisajul de aici. Ştiam foarte puţine lucruri despre România cu excepţia tradiţionalelor stereotipuri despre Europa de Est. M-am îndrăgostit de această ţară şi de atunci am mai venit aici de două ori. Acum am nişte prieteni foarte buni acolo. România este în topul țărilor pe care le recomand datorită peisajului şi al oamenilor. Îmi place la nebunie să ies în oraş, iar viaţa de noapte din Bucureşti este foarte animată. România este un loc subestimat şi cred că foarte mulți turiști nu vin aici pentru că nu ştiu mai nimic despre această ţară. Îmi plac oamenii care acceptă provocările şi sper ca acest articol să inspire cât mai multă lume să descopere România ca destinaţie turistică.”, spune Gunnar Garfors în exclusivitate pentru Jurnalul Național.

Transilvania, cunoscută pentru castelele sale, munți și, bineînțeles, Dracula, te surprinde. Nu trebuie să uităm de petrecerile din Capitală. Și românii chiar știu să facă bere bună! Gunnar Garfors

Record mondial: 19 țăriîn 24 de ore

Gunnar a fost detronat recent, la mijlocul lunii mai, de Eric Thanh Nam Nguyen, un tânăr de doar 24 de ani care a reușit să viziteze toate cele 198 de țări ale lumii. Cu toate acestea, Gunnar mai are la activ și alte recorduri printre care vizitarea a 19 țări în 24 de ore. “Am intrat în lumea nebună a recordurilor mondiale pentru călătorii în 2012 când colegul şi prietenul meu Adrian Butterwoeth (apropo, el are o prietenă româncă), şi cu mine am decis să călătorim pe cinci continente într-o singură zi. Am reuşit şi călătoria noastră a fost recunoscută de Guinness World Records. A fost o călătorie amuzantă şi plină de adrenalină ce m-a inspirat să stabilesc şi alte recorduri mondiale de călătorie. A fost nevoie de foarte multă planificare pentru 19 ţări în 24 de ore. Am început din Grecia şi am terminat în Liechtenstein.”, spune Gunnar.

Demn de Guinness Book

Gunnar Garfors se laudă cu mai multe recorduri mondiale. Vizitarea a 5 continete într-o singură zi, vizitarea a 19 țări în 24 de ore, vizitarea a 22 de state americane în 24 de ore și vizitarea toate țărilor din lume înainte să împlinească 37 de ani. >

“Călătoria este în sângele meu”

Norvegianu lși-a dorit să exploreze lumea încă de la vârsta de patru ani. Gunnar locuia cu mama și cu fratele său în Naustdal, un sat mic de pe coasta de vest a Norvegiei. Tatăl său lucra pe un vas de croazieră în Oceanul Pacific și îl vedea foarte rar. Cum Gunnar nu știa încă să citească, tatăl său îi înregistra povești despre călătoriile sale pe casete audio. Așa a început totul. “Eu şi cu fratele meu fugeam la căsuţa poştală în fiecare zi să verificăm dacă au apărut plicuri noi cu poveşti doar că ele veneau cam de două ori pe lună .Dar în acele zile norocoase fugeam cât ne ţineau picioarele spre casă, introduceam caseta în casetofonul de pe canapeaua din bucătarie şi apăsam play. Rar a fost dat ca ochii unui băiat să fie atât de mari şi albaştri. Ascultam cu veneraţie şi mi-am promis că voi călători ca tatăl meu atunci când voi fi mare.”, povestește Gunnar Garfors pentru Jurnalul Național.

Pasiune pentru țările care se termină în “stan”

Gunnar a crescut și s-a ținut de promisiune. A început să călătorească la fel cum o făcea tatăl său și s-a îndrăgostit iremediabil de lume. La început, a făcut o mică pasiune pentru țările care se termină în “stan” și și-a propus să le viziteze pe toate. După ce a terminat de explorat aceste țări și-a propus să străbată întreaga planetă. “Abia în anul 2004 când am făcut prima mea vizită în Kazahstan şi Kârgâzstan am ştiut că trebuie să vizitez toate ţările care se termină în „stan”. Am terminat această călătorie la sfârșitul lui 2009 şi pur şi simplu a trebuit să continui şi mi-am dat seama că mi-ar plăcea să vizitez fiecare ţară în parte. Cu cât călătoreşti mai mult cu atât vrei mai mult să călătoreşti.”, spune norvegianul. În nici cinci ani de când a decis să viziteze toate țările lumii Gunnar a reușit să obțină recordul mondial pentru cel mai tânăr om care a văzut toate cele 198 de țări. Și a făcut asta fără să renunțe la locul de muncă din Norvegia.

Gunnar Garfors este expert mass-media și lucrează la Norwegian Broadcasting Corporation.

Cele mai tari sfaturi de călătorii

După ce a văzut toate țările lumii, putem spune că Gunnar Garfors este un expert în călătorii, iar ponturile sale sunt prețioase. Iată ce ne sfătuiește norvegianul.

1. Călătorește doar cu bagaj de mână. Este mult mai rapid, mai ieftin, mai prietenos cu mediul şi te ajută să fii mai flexibil.

2. Printează pe hârtie itinerariul pe care urmează să îl parcurgi, numerele de bilet, adresa și numărul de telefon al hotelurilor şi al altor destinaţii pe care îţi propui să le vizitezi şi poartă-le mereu cu tine. O bucată de hârtie nu rămâne fără baterie şi nici nu e atractivă pentru hoţi. (spre deosebire de smartphone)

3. Întotdeauna să ai la tine dopuri pentru urechi. Lipsa de somn îţi poate distruge vacanţa şi nu poţi şti niciodată cât zgomot poate fi la hotelul sau apartamentul unde eşti cazat din cauza traficului, din cauza unei petreceri zgomotoase sau a unui cuplu care face sex nebun în camera de alături. De asemenea sunt bune şi când vine vorba de copii zgomotoşi, avioane, trenuri sau autobuze.

4. Fii explorator. Cu alte cuvinte să nu faci doar ce e listat în ghidurile de turism sau doar ce te sfătuiesc prietentii. Explorează în felul tău şi întreabă oamenii locului despre ce este de făcut în zonă. În felul acesta vei avea parte de o vacanţă specială şi îţi vei crea nişte amintiri care vor fi doar ale tale.

5. Întotdeauna fii modest când te întâlneşti cu oamenii locului sau alţi călători şi zâmbeşte mult. Te împrieteneşti mult mai uşor, oamenii devin mai sociabili în felul acesta şi este gratis. Este un câştig cu siguranţă.

Căutat pentru sfaturi

Marile publicații se bat și acum pe sfaturile oferite de norvegian. El este omul care știe care sunt cele mai frumoase țări, cele mai sigure, unde se mănâncă sau se bea cel mai bine, unde sunt oamenii mai prietenoși etc. Recent a fost invitat să vorbească în fața unui public numeros la TEDx Talk New York despre țările care sunt mai puțin vizitate de turiști. Sunt țări frumoase, dar căzute în anonimat. În Nauru, de exemplu, merg aproximativ 200 de turiști anual. Pe listă mai sunt Tuvalu, Kiribati sau Comoros. “Aş vrea să inspir cât mai multă lume să călătorească, să sporesc creativitatea şi să încurajez prietenia internaţională.”, încheie Gunnar Garfors.