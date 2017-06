Cât de sănătos este să faci multitasking

În era tehnologiei, multitasking-ul a devenit ceva obișnuit pentru mulți dintre noi. Puțini sunt cei care la locul de muncă se concentrează pe un singur lucru. Uneori este chiar în fișa postului să facem mai multe lucruri în același timp, alteori o facem din proprie inițiativă. Dăm telefoane și mesaje, răspundem la mail-uri, mâncăm pe tastaură, aruncăm un ochi la televizor, mai dăm un refresh la facebook, tragem cu urechea la ce discută colegii și tot așa. Unii își fac un titlu de glorie pentru că stăpânesc arta de a face multitasking, însă specialiștii nu au vești bune pentru ei.

Cei care nu au de ales trebuie să facă pauze frecvente, trebuie să-și ia zile libere pentru a-și încărca bateriile la propriu. Trebuie să aveți grijă ca modalitățile de relaxare să fie diverse. Cristina Fulop, psiholog

În mintea noastră, multitasking-ul înseamnă să rezolvăm probleme și crize mult mai repede și mai eficient, dar în realitate lucrurile nu stau chiar așa. Faptul că astfel suntem mai productivi este doar o iluzie. Mai multe lucruri făcute deodate înseamnă mai multe lucruri făcute prost. Pe lângă asta, apare și întrebarea Este sănătos să faci multitasking? „Categoric nu. Gândiți-vă cum funcționează un computer care are mai multe programe deschise în bară, cât de greu rulează. La fel este și cu creierul nostru, funcționăm la fel. Dat fiind faptul că atenția noastră este o resursă limitată, nu putem să ne comutăm de pe o sarcină pe alta foarte rapid, fără niciun fel de prejudicii. Prejudiciul principal care apare este că facem greșeli, tot felul de erori și este firesc să fie așa. Apoi la finalul zilei suntem extrem de obosiți. Tocmai pentru că nu este în specificitatea creierului să funcționeze așa, să facă multitasking, noi practic ne suprasolicităm din mai multe perspective, nu numai atenția. Atunci când tragem linie, vedem că suntem foarte foarte obosiți și avem un număr de erori. Pe când dacă am face exact același număr de sarcini succesiv, am constata că am termina mai repede, am fi mai puțin obosiți la final și am avea mai puține erori”, explică psihologul Cristina Fulop pentru Jurnalul Național.

CUM SĂ FII PRODUCTIV LA LOCUL DE MUNCĂ

Planifică sarcinile din ziua respecti-vă

Fă lucrurile pe rând

Renunță la multitasking

Concentrează-te pe momentul prezent

Spune „nu” atunci când este cazul

Învață să delegi responsabilitățile

Ia-ți pauza de masă, dar nu mânca la calculator

Ne omorâm neuronii „nevinovați”

Mulți vor spune că nu au de ales și că șefii le cer să facă multitasking sau că locul de muncă este de așa natură încât necesită acest lucru. Să-ți schimbi locul de muncă pentru a scăpa de multitasking pare un moft, dar, pe termen lung, sănătatea este cea care ar trebui să primeze. Multitasking-ul ne face de fapt să fim mai puțin productivi, ne obosește și ne omoară neuronii, la propriu. Specialiștii spun că cei care nu au de ales ar trebui să se menajeze mai des. „Un tip de resurse ne aduce relaxarea citind o carte și alt tip resurse făcând sport sau stând cu prietenii la o cafea sau un pahar de vin. Oamenii trebuie să aibă grijă să aibă o multitudine de tipuri de relaxări și bineînțeles cele 7 ore de somn pe noapte pentru a prinde măcar două din cele trei cicluri de somn. Teoretic și cei care muncesc în ture, toți ar trebui să schimbe locul de muncă la maximum doi ani de zile. După doi ani trebuie să faceți altceva. Apoi vă puteți întoarce, dar după ce faceți pauză un an sau doi și tot așa. Consecințele nu sunt vizibile acum, ci sunt vizibile în timp. Una dintre consecințe este pericolul mai mare de degradare cognitivă, de degenerare cognitivă și de demențiere”, mai spune psihologul.

Momentan studiile nu arată o corelație exactă între multitasking și problemele mentale, asta pentru că generațiile care au intrat în vâltoarea noului mod de a munci nu au ajuns încă la vârsta a treia. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că riscurile de a ne îmbolnăvi peste mai mulți ani este mare pentru că ne suprasolicităm și ne omorâm neuronii „nevinovați”.

Concluziile sunt simple: nu mai faceți mai multe lucruri deodată sau schimbați-vă locul de muncă.