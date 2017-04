5 obiceiuri zilnice care intensifică arderile metabolice. Tu le practici?

KatarzynaBialasiewicz/Getty Images/iStockphoto Woman sitting on couch, eating pizza and drinking wine Woman sitting on couch, eating pizza and drinking wine





Am mai spus că sintagma de “metabolism lent” nu este doar o scuză a celor care mănâncă mult și nu vor să recunoască sau un mit. Există, uneori fiind genetic, alteori o consecință a stilului de viață practicat. Desigur că sunt foarte multe și cazurile în care este folosit pentru a masca lipsa de voință.

Cert este că arderile metabolice mai intense te ajută să mănânci mai mult fără să te îngrași, deci cine nu-și dorește așa ceva?! :))

Există, însă, obiceiuri zilnice cărora nu le dăm mare importanță și care ajută constant la stimularea proceselor metabolice. Desigur că lipsa lor o perioadă îndelungată are fix efectul contrar: de încetinire a arderilor metabolice. Așa ajungem să ne îngrășăm deși nu mâncăm mai mult, uneori ba chiar mai puțin, și apoi ne mirăm ce se întâmplă cu noi. Așadar

5 obiceiuri zilnice care stimulează metabolismul

1. Odihna

Da, privarea constantă de somn bagă organismul în stare de autoapărare. Își va încetini toate procesele, desigur inclusiv pe cele metabolice, pentru a putea funcționa cu ce are. Asta și pentru că somnul este perioada folosită de corp pentru refacere. Altfel, se apucă și face provizii haotice, în general sub formă de grăsime și în locurile în care ne dorim cel mai puțin: talie, coapse etc.

2. Cât mai multă mișcare, pentru masă musculară puternică

Masa musculară consumă mai multă energie decât grăsimea. :)) Veți spune: bine, mă, spune-ne ceva nou. Păi este o chestie logică și arhicunoscută și totuși foarte multă lume este sedentară. Pentru că a fi slab nu înseamnă că ai masă musculară. Mușchii trebuie folosiți, altfel se atrofiază, și trebuie alimentați corespunzător.

Dacă nici măcar nu o iei pe scări și urci constant cu liftul sau să parchezi ceva mai departe de intrare când te duci la mall, de unde să ai masă musculară?!

