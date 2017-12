Cura de slabire cu usturoi nu necesită o dietă strictă

Cura de slabire cu usturoi nu presupune un regim strict si te ajuta sa iti schimbi metabolismul. Usturoiul se numara printre cele mai benefice ingrediente, avand proprietati uimitoare pentru corpul uman. Este ideal in curele de slabire deoarece reduce nivelul colesterolului, stimuleaza arderile si contine antioxidanti foarte puternici care protejeaza organismul. Pentru cura de slabire cu usturoi ai nevoie de urmatoarele ingrediente: 8 catei de usturoi, 250 de grame de miere de albine, 500 de grame de otet de mere.

Usturoiul se curata si se zdrobeste cu ajutorul unor ustensile din lemn (a nu se utiliza metalul la aceasta operatiune). Se amesteca apoi cu mierea de albine si cu otetul de mere si toata compozitia obtinuta se pune intr-un borcan curat, care se tine intr-un loc racoros timp de trei zile. Folositi usturoi romanesc si miere de albine organica, dintr-o sursa sigura.

Se consuma cate doua linguri pe zi, una dimineata si una seara. Cura de slabire cu usturoi se tine cel putin o luna, pentru ca acesta este timpul minim in care apar primele rezultate. Nu este necesara o dieta stricta, insa este indicat sa evitati grasimile, prajelile, bauturile carbogazoase si consumul de carbohidrati in exces. Faceti cel putin 40 de minute de miscare pe zi si beti cel putin 2-3 litri de lichide.

Pe langa pierderea kilgoramelor in plus, cu ajutor acestui amestec veti regla tensiunea arteriala, iar nivelul de antioxidanti din organism va creste considerabil. Usturoiul contine alicina, o substanta puternica ce actioneaza ca antibiotic si ajuta la tratarea infectiilor din corp. In urma consumului regulat de usturoi pielea va avea un aspect mult mai suplu si va fi mai catifelata, iar unghiile se vor intari.

ATENȚIE! Cei care suferă de diabet, într-un grad sau altul, este bine să nu urmeze această cură din cauza gradului ridicat de zahăr din miere și usturoi.