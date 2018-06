Nastere naturala sau cezariana? De ce ar trebui sa iti aduci copilul pe lume in mod natural

Emotiile unei mame care se pregateste sa dea nastere copilului sau sunt de neegalat. Incepute chiar cu luni inainte, pregatirile par a nu se mai sfarsi, devenind coplesitoare, la fel ca sentimentele pe care le nutresti fata de fiinta pe care nici nu ai cunoscut-o inca. Nu conteaza daca esti la prima sau la a 5-a experienta de acest fel, fiecare nastere are particularitatile sale si un complex de emotii care se manifesta de fiecare data diferit.

In ceea ce priveste modul in care alegi sa iti aduci pe lume copilul, decizia trebuie sa fie personala, avand, totodata, in vedere, conditiile si recomandarile medicului tau. Cezariana reprezinta metoda pe care o aleg tot mai multe mamici, beneficiind de asigurararea unei nasteri curate, usoare, fara dureri si complicatii. Alegerea pare mai mult decat usor de facut, dar nu uita ca adevarata experienta a aducerii pe lume o poti trai doar prin nasterea naturala. Corpul tau stie cel mai bine cand trebuie sa faca acest pas si cum trebuie sa se pregateasca. Nu trebuie sa ai alaturi decat medicul ginecolog, moasa, kit-ul primit de la banca de celule stem si curajul de a te lasa surprinsa de sosirea acestui eveniment. De ce sa nu traiesti emotii culminante in timpul unei nasteri pe cale naturala?

Afla din acest articol de ce este bine sa iti aduci pe lume copilul in mod natural:

Atunci cand te pregatesti sa nasti, gandul cu care trebuie sa pornesti la drum este ca poti trece prin aceasta experienta pentru ca esti o femeie puternica, care isi cunoaste si stie sa isi asculte corpul, reusind sa reactioneze la impulsurile din timpul travaliului si al nasterii propriu-zise. Calea naturala nu presupune doar durere, asa cum este adesea descrisa, ci si implinirea unei dorinte – aceea de a deveni mama. Multe femei sunt indemnate de aceste sentimente indescriptibile fata de ceea ce se dezvolta alaturi de ele timp de 9 luni ca sa faca alegerea potrivita pentru ele si copil. Este un motiv simplu si sincer, pe care orice viitoare mama il nutreste, insa fata de care se simte descurajata.

Nu exista niciun risc pentru mama sau pentru copil in acest proces. Multe dintre mamicile care aleg aceasta cale iau decizia ferindu-se de administrarea de medicamente, iar nasterea naturala le ofera aceasta siguranta. Daca ajungi in timp la clinica, moasa te poate ajuta sa treci peste durerile din timpul travaliului cum nu se poate mai usor, astfel incat nasterea sa decurga linistit si sa se sfarseasca rapid. In plus, recoltarea de celule stem se realizeaza la fel de simplu si in situatia nasterilor naturale. Vei avea un control absolut asupra corpului tau, reusind sa treci mai usor peste momentele incomode si dureri, iar momentul intalnirii cu copilul va fi cu atat mai special.

Optand pentru nasterea pe cale naturala, elimini riscurile generate de cezariana. Printre acestea se numara inducerea travaliului prea devreme fata de momentul in care copilul si corpul tau sunt cu adevarat pregatite pentru nastere. Anestezia epidurala are scopul de a reduce durerile, insa poate prelungi travaliul, intrucat nu vei sti cum si la ce sa reactionezi atunci cand corpul tau iti trimite mici semnale pe care le produce in continuare. Cezariana este doar o modalitate de a amana nasterea pentru a o face mai putin dureroasa, insa depinde de starea ta fizica si psihica pentru a-i face fata.

Preferinta ta primeaza in acest caz, insa urmeaza sfaturile medicului, daca vrei sa ai parte de o nastere linistita si de o experienta fericita intru-totul. Nasterea nu ar trebui sa te sperie, ci doar sa te incurajeze pentru momentele care vor urma alaturi de copilul tau. Traieste aceste clipe asa cum iti doresti!