Am renunţat să mai mănânc după 7 seara şi iată ce s-a întâmplat

Ca majoritatea femeilor, sunt o devoratoare noaptea. Sunt bine toată ziua şi apoi, toţii demonii foamei (şi mâncatul cauzat de emoţii, "emotional eating") ies la iveala seara. Aşa că am decis să încerc să nu mai mănânc cu două ore înainte de culcare pentru o lună întreagă şi să văd ce se întâmplă. Provocarea, pentru mine, este ora de culcare foarte devreme: pentru că mă trezesc între 5:30 şi 6 în fiecare dimineaţă, iar asta înseamnă că de obicei sunt în pat până la 21:00. De aici reiese că nu trebuie să mai mănânc nimic după 7 seara, lucru ce nu e foarte uşor pentru mine, dar eram determinată.

Iată ce s-a întâmplat în decursul lunii în care nu am mai mâncat nimic cu două ore înainte de culcare.

Un program strict chiar te ajută

De obicei iau cina cu copiii în jur de ora 6, aşa că pentru noul meu experiment m-am asigurat că totul se va termina până la 7. Bineînţeles, poftele vin după cină, şi înainte încercam să nu mai mănânc dulciuri la desert, ci un fruct sau o bucată de brânză pentru a încheia masa. Să nu mai mănânc absolut nimic după 7 seara a fost şi uşor şi greu în acelaşi timp. După câteva scăpări la început, am intrat rapid într-o rutină a cinei, după care mă spălam imediat pe dinţi. Aşa mi-am dat seama că o dată ce m-am spălat pe dinţi, nu vreau să-mi murdăresc iar dinţii, şi oricum sunt prea leneşă pentru a mă mai spăla o dată.

În plus, poate părea greu pentru unii, dar am eliminat definitiv mâncarea fast-food. Am respectat cu stricteţe această regulă şi mi-am impus singură că nu este benefică deloc pentru mine.

Cinele în oraş sunt o bătaie de cap

O parte foarte dificilă au fost ieşirile în oraş, pentru cină. Dacă mergem cu alte cupluri, ceea ce se întâmplă des, de obicei nu mâncăm până la 8 seara sau mai târziu. Până terminăm cina la restaurant, este trecut bine de ora 10, iar când ajungem acasă, vreau doar să mă duc direct în pat să dorm. Nu am găsit nicio soluţie pentru a nu mânca cu două ore înainte de culcare atunci când ies în oraş, poate doar dacă stau până târziu, ceea ce nu este o soluţie realistă. Am sugerat să mâncăm cina mai devreme, dar nimeni nu a fost de acord (pentru cei care au crescut în Midwest, cina la 6 seara e ceva normal, pe când pentru new-yorkezi este mult prea devreme). Aşa că, în timpul acestei luni, am reuşit să mă ţin de program când eram acasă, dar nu mi-a ieşit când ieşeam în oraş (ceea ce s-a întâmplat doar de patru ori în aceste săptămâni şi consider asta un succes).

Obiceiul a fost preluat şi de membrii familiei

Chiar dacă a trecut mai mult de o lună, încerc să mă ţin de acest program şi să mănânc tot înainte de 7 seara şi să obişnuiesc şi copiii să urmeze această rutină. Deja au preluat obiceiul spălării pe dinţi devreme. Înainte, îmi cereau snacksuri în timp ce le citeam poveştile de adormit. Acum luăm cina, ne spălăm pe dinţi, citim (fără snacksuri) şi ne culcăm.

Ceea ce a început ca un experiment şi o provocare pentru mine s-a transformat într-un stil de viaţă sănătos pentru întreaga familie.

Sursa, site-ul de sănătate, The Prevention.

