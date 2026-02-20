Cum a incendiat Arora încrederea în electrice. De ce omologarea și siguranța fac diferența

Termenul este comod, dar înșelător. În realitate, sub această etichetă se ascund categorii tehnice complet diferite, cu standarde de siguranță radical distincte. Cazul Arora S2, vehiculul electric care a luat foc omorând un om, a demonstrat cât de periculoasă poate fi această confuzie.

Arora S2 este un cvadriciclu electric urban, cu viteză maximă de 25 km/h, motor de 4 kW, baterie de 72V 100Ah în configurație cu șase acumulatori plumb-acid, autonomie declarată între 95 și 125 km, dimensiuni compacte de aproximativ 2,67 de metri lungime și o greutate de aproximativ 424 kg. Conform încadrării sale legale, poate fi condus fără permis auto, în condițiile stabilite de legislație. Și e foarte atractiv, pentru că are un preț de doar 36.000 de lei. Doar că aceste caracteristici îl plasează clar într-o categorie de mobilitate ușoară, nu în zona autoturismelor clasice. Diferența nu este doar de viteză sau putere. Este o diferență de reglementare, de omologare și de filozofie de siguranță.

Ce înseamnă omologarea

Omologarea unui autoturism electric este un proces complex, costisitor și riguros. Nu este o formalitate birocratică, ci un filtru tehnic sever. Producătorul trebuie să demonstreze conformitatea cu zeci de reglementări privind siguranța structurală, protecția ocupanților, comportamentul la impact, compatibilitatea electromagnetică, frânarea, direcția și integritatea sistemului de înaltă tensiune. Un autoturism electric modern este testat în impact frontal, lateral și posterior. Se analizează deformarea structurii, nivelul de intruziune în habitaclu, forțele exercitate asupra manechinelor de test. Se evaluează riscul de incendiu, funcționarea sistemelor electrice după coliziune și capacitatea bateriei de a rămâne stabilă în situații extreme. Sunt verificate sistemele de decuplare automată a înaltei tensiuni, izolarea cablurilor portocalii, rezistența carcasei bateriei, protecția împotriva șocurilor electrice. Există standarde stricte privind integritatea structurală a pachetului de baterii și modul în care acesta este fixat în șasiu. Pe lângă testele obligatorii, organizații independente precum Euro NCAP supun vehiculele unor evaluări suplimentare. Se acordă ratinguri pe baza protecției ocupanților adulți și copii, protecției pietonilor și performanței sistemelor de asistență. Toate aceste teste au un scop clar: reducerea riscului de rănire sau incendiu în caz de accident. Arora S2 n-a trecut prin așa ceva, le-a evitat prin portițe legislative

Segmentul microvehiculelor

În cazul cvadriciclurilor electrice precum Arora S2, cadrul de omologare este diferit și mult mai permisiv. Cerințele sunt adaptate categoriei, iar standardele sunt mai puțin stricte decât în cazul autoturismelor M1. Nu se cer aceleași teste de impact la viteze ridicate. Nu se impune același nivel de protecție structurală. Nu există obligația dotării cu airbaguri multiple sau sisteme avansate de asistență. Această diferență legislativă creează o zonă vulnerabilă. Din punct de vedere comercial, este mult mai simplu și mai ieftin să produci și să imporți un cvadriciclu electric decât un autoturism complet omologat. Costurile de dezvoltare, testare și certificare sunt incomparabil mai mici. În lipsa unei supravegheri stricte, piața poate fi inundată de produse fabricate la cost minim, în China sau Turcia, în cazul Arora, în unități care nu respectă aceleași standarde industriale ca marile uzine auto. Când omologarea este superficială sau interpretată în mod flexibil, responsabilitatea tehnică devine difuză. S-a ajuns până acolo încât poți comanda de pe site-uri din China astfel de mașinuțe cu numele tău, care astfel poate deveni o marcă auto.

Portița legală și efectul

Lipsa unei omologări solide sau existența unor încadrări ambigue oferă vânzătorilor o portiță importantă. Produsul poate fi promovat ca „mașină electrică”, beneficiind de interesul crescut pentru mobilitatea verde, dar fără a respecta rigorile impuse autoturismelor clasice. Această situație creează un dezechilibru pe piață. Producătorii care investesc masiv în testare și siguranță concurează cu importatori de vehicule mult mai ieftine, care exploatează lacunele legislative. Pentru cumpărătorul neavizat, diferența este greu de perceput. Exteriorul arată similar, eticheta spune „electric”, iar prețul este atractiv. În absența unor controale ferme și a unei aplicări stricte a normelor de omologare, segmentul riscă să devină un spațiu în care circulă vehicule insuficient validate. În cazuri extreme, acestea pot deveni periculoase nu pentru că sunt electrice, ci pentru că nu sunt suficient testate.

Siguranța structurală și riscul real

Un autoturism electric modern este proiectat pentru a gestiona energii cinetice mari. La 50 sau 60 km/h, forțele implicate într-un impact sunt considerabile. De aceea, structura este gândită să absoarbă energia și să protejeze habitaclul. Un vehicul de 25 km/h operează într-o zonă de energie mai mică, dar nu este izolat de trafic. Diferența de masă față de un autoturism de peste o tonă și jumătate este semnificativă. Într-o coliziune cu un vehicul mai greu, rigiditatea structurală și protecția pasivă devin factori decisivi. De asemenea, integrarea bateriei este esențială. În autoturismele moderne, pachetul de baterii este protejat structural și monitorizat continuu. În cazul vehiculelor mai simple, nivelul de protecție și de redundanță poate fi mai redus. În situații de avarie severă, riscul de deteriorare a instalației electrice crește.

Impactul asupra încrederii

Pe lângă moartea unui om, o altă consecință gravă a unor astfel de incidente este afectarea imaginii întregii mobilități electrice. Publicul nu analizează categoria tehnică, tipul de omologare sau diferențele de standarde. Titlul rămâne simplu: mașină electrică implicată într-un incendiu. Într-o perioadă în care încrederea în mașinile electrice este încă în construcție, fiecare incident are un efect amplificat. Consumatorii deja preocupați de autonomie, infrastructură și costuri pot deveni și mai reticenți. Astfel, un produs insuficient reglementat sau omologat poate afecta reputația unei industrii întregi, care investește miliarde în siguranță și dezvoltare. Diferența dintre un autoturism electric testat riguros și un cvadriciclu precum Arora S2 nu este o nuanță minoră. Este o diferență de omologare, de standarde, de testare și de nivel de protecție. Problema nu este existența vehiculelor de mobilitate urbană lentă. Problema este lipsa unor filtre ferme care să delimiteze clar standardele și să prevină introducerea pe piață a produselor insuficient validate. Fără o omologare solidă și fără controale stricte, piața riscă să fie vulnerabilă la produse care exploatează zonele gri ale legislației. Iar atunci când un incident grav are loc, consecințele nu sunt doar de imagine, ci și mortale. În domeniul mobilității electrice, încrederea este esențială. Iar încrederea se construiește prin standarde clare, testare riguroasă și responsabilitate, nu prin ambiguitate legislativă sau compromisuri comerciale.

Avantaje

sunt foarte ieftine

pot fi conduse fără permis

adaptate traficului urban

Dezavantaje

probleme mari de siguranță

expunere de risc major

nu sunt testate corespunzător





CIFRE

36.000 de lei costă o Arora

424 kg greutatea mașinii, din care 180 kg doar acumulatorii

25 km/h viteza maximă, cât a unei trotinete

