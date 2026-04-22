Atenție șoferi! Când poate fi apăsat butonul roșu din mașină? Amenzi uriașe pentru abuzuri

Într-un experiment exclusiv realizat cu STS, reporterul Observator a apăsat butonul. Semnalul a ajuns prin satelit la dispecer, care a văzut coordonatele pe ecran și a inițiat protocolul de urgență, chiar fără răspuns verbal.

„Operatorul 112 iniţiază o discuţie cu pasagerii, pentru a confirma situaţia, iar dacă nu primeşte răspuns, apelul este tratat ca o urgenţă reală şi echipajele sunt trimise imediat la locul accidentului”, explică Cătălin Chirică, purtător de cuvânt al STS.

Din 2018, sistemul eCall se activează automat pe toate mașinile noi, la airbaguri sau manual prin apăsare lungă (2-3 secunde), trimițând date, precum VIN-ul vehiculului, poziția și direcția.

Atenție la abuzuri: amenzi usturătoare

Însă apăsarea fără motiv a butonului roșu poate aduce amenzi între 2.000 și 4.000 de lei dacă se deplasează inutil ambulanța sau poliția la fața locului. Recidiva poate aduce sancțiuni și mai mari, de până la 8.000 lei.

Anul acesta, STS a primit 7.400 apeluri eCall însă doar 400 au fost urgențe reale, accidente sau alte situații. Restul au fost apeluri accidentale ori apăsarea de probă a butonului.

Telefoane mobile salvează, dar nu întotdeauna

Unele smartphone-uri au funcție similară. De Paște, după un accidentla Snagov (doi tineri de 20 de ani au murit după un impact grav, circulând cu 140 km/h), atât telefonul, cât și eCall au alertat 112. Ambulanța a venit rapid, dar impactul a fost fatal.