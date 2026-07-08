Avertisment dur privind Rabla: Programul riscă să își piardă scopul ecologic din motive politice

Potrivit unui comunicat al organizaţiei, introducerea unui criteriu de eligibilitate, bazat exclusiv pe locul de fabricaţie a autovehiculului, ar fi reprezentat o schimbare fundamentală a filosofiei programului "Rabla", transformând un instrument de politică de mediu într-un mecanism de selecţie economică, fără o fundamentare suficientă şi fără demonstrarea unui beneficiu suplimentar în ceea ce priveşte reducerea emisiilor.



În aceste condiţii, APIA salută decizia Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) de a lansa Programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice în baza criteriilor aplicate în ultima sesiune a programului, decizie care va asigura continuitatea şi predictibilitatea unui mecanism esenţial pentru reînnoirea parcului auto naţional şi reducerea emisiilor din transport.



"APIA apreciază faptul că obiectivul lansării rapide a programului a prevalat, evitându-se o nouă perioadă de incertitudine pentru consumatori, producători, importatori şi reţelele de distribuţie auto. În perioada consultării publice privind proiectul de modificare a Ghidului Programului Rabla, APIA a desfăşurat un amplu proces de consultare a membrilor săi şi a transmis Ministerului Mediului observaţii tehnice şi juridice detaliate, completate prin participarea la dezbaterea publică organizată de minister şi prin dialogul direct purtat cu doamna ministru. În cadrul acestor demersuri, APIA a arătat că introducerea unui criteriu de eligibilitate bazat exclusiv pe locul de fabricaţie a autovehiculului ar fi reprezentat o schimbare fundamentală a filosofiei Programului Rabla, transformând un instrument de politică de mediu într-un mecanism de selecţie economică, fără o fundamentare suficientă şi fără demonstrarea unui beneficiu suplimentar în ceea ce priveşte reducerea emisiilor", se arată într-un comunicat de presă al Asociaţiei, transmis miercuri AGERPRES.



În cadrul discuţiilor cu reprezentanţii Ministerului Mediului, APIA a reiterat că orice abordare privind luarea în considerare a cantităţii de CO2 generate de transportul fiecărui autovehicul, devine inoperantă în lipsa unei metodologii transparente şi uniforme de calcul.



"Am subliniat că evaluarea exclusivă a distanţei dintre punctul de încărcare şi destinaţia finală, fără luarea în considerare a condiţiilor efective de transport aplicabile tuturor vehiculelor şi fără existenţa unui mecanism clar, verificabil şi nediscriminatoriu, nu poate constitui un criteriu obiectiv de eligibilitate în cadrul programului Rabla. În toate demersurile sale, APIA a pledat consecvent pentru menţinerea unor condiţii concurenţiale corecte şi echitabile pe piaţa auto din România. Am susţinut că Programul Rabla Auto trebuie să rămână un instrument de politică de mediu, bazat pe performanţa de mediu şi nivelul emisiilor autovehiculelor, nu pe criterii geografice privind locul de fabricaţie. Considerăm că rolul statului este acela de a stabili criterii obiective şi transparente, iar alegerea modelului de autovehicul trebuie să aparţină consumatorului român, care trebuie să poată opta liber între toate vehiculele eligibile ce respectă standardele europene şi nu să fie limitată prin opţiuni prestabilite de autoritatea publică", se menţionează în comunicat.



Potrivit sursei citate, decizia a demara sesiunea din 2026 a programului "Rabla" "demonstrează că un dialog deschis, bazat pe argumente tehnice şi economice solide, poate conduce la soluţii echilibrate, în beneficiul consumatorilor şi al pieţei auto din România".



În opinia Asociaţiei, succesul acestui program depinde de existenţa unor reguli clare, predictibile şi fundamentate, adoptate în urma unui dialog real între autorităţi şi industrie, astfel încât programul să îşi atingă obiectivul principal: accelerarea înnoirii parcului auto din România şi reducerea emisiilor generate de transportul rutier.



Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat, marţi, că Programul "Rabla" 2026 pentru persoanele fizice va demara pe data de 20 iulie şi că sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului de 300 de milioane de lei.



AFM precizează că, în cadrul acestui program, nu este permisă finanţarea achiziţiei autovehiculelor alimentate cu motorină, pentru a încuraja utilizarea tehnologiilor mai prietenoase cu mediul.



Înscrierea în program se realizează online, direct prin aplicaţia informatică disponibilă pe site-ul AFM,



În cadrul ediţiei din acesta an "Rabla", persoanele fizice beneficiază de următoarele ecotichete: 18.500 lei - la achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei - la achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei - la achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei - la achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete. AGERPRES